新加坡10月核心CPI年增5.1% 為8個月來首次增速回落

由於供應鏈問題減少和大宗商品價格降溫，新加坡 10 月份通膨的緩解幅度超過預期，但由於全球逆風增加，新加坡仍預計 2023 年經濟增長將放緩。

根據周三 (23 日) 官方數據，新加坡核心 CPI10 月份年增 5.1%，低於預期的 5.3% 以及 9 月份的 5.3%，也是 8 個月來首次增速回落。

包括私人交通和住宿成本等項目在內，10 月份整體 CPI 增長 6.7%，遠低於預期的 7.1% 和上月的 7.5%。

通膨成長放緩表明，金管局今年採取的貨幣緊縮措施正在發揮成效。供應鏈問題的緩解和商品市場穩定，也有助於降低新加坡的價格壓力。

儘管如此，通貨膨脹率仍然相對較高，金管局預測，高勞動力成本和持續的供應短缺將在短期內保持高通貨膨脹率。

金管局維持其 2022 年核心 CPI 為 3.5%-4.5%，和整體 CPI 為 5.5%-6.5% 的預期。

但新加坡的經濟前景似乎進一步惡化。貿易和工業部 (MTI) 在另一份公告中表示，新加坡的 GDP 預計 2023 年將增長 0.5%-2.5%，遠低於 2022 年 3.5% 的增長預測。貿易和工業部還表示，第三季 GDP 增長 4.1%，低於政府的預估。

由於需求疲軟，特別是主要貿易夥伴中國的需求疲軟，新加坡的非石油出口今年大幅下滑，這是經濟增長的主要驅動力。經濟也受到貨幣環境收緊的壓力，金管局在 10 月份進行了 12 個月內的第五次收緊政策。

經濟數據發布後，新加坡元小幅擴大跌幅，兌美元匯率下跌 0.3%。