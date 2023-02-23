〈台股盤後〉台積電吹反攻號角 電子、航運點火返月線

台股今 (23) 日在台積電為首的半導體股領漲下，電子族群回神，帶動大盤上漲 196.64 點或 1.28%，收 15615.41 點，一舉收復 5 日、10 日及月線，成交量則略增至 2491 億元。

台積電今日上漲 11 元或 2.17%，來到 518 元，聯發科更上漲 4.5%，聯電漲 1.3%、日月光投控也漲近 1%，其餘強勢電子指標還有緯穎及創意，雙雙攻上亮燈漲停，微星、瑞昱均漲逾 3%，智邦、嘉澤、技嘉、AES-KY 等也漲 2% 以上。

傳產方面，貨櫃三雄受惠運價回彈，帶動股價表現，長榮及萬海上漲逾 3%、陽明漲 2.7%，散裝指標裕民更直奔樣燈，而台泥昨日宣布電動車、充電樁的多方布局，今日股價也走強，收漲 3.8%，億豐漲 2.8% 也是較強勢傳產指標。

不過，面板雙虎友達及群創走弱，均收跌逾 2%，臻鼎 - KY、采鈺等也收黑；另外，工具機雙雄亞德客 - KY 跌 1.8%、上銀同步走弱，儒鴻、中鋼、富邦媒等表現都相對弱勢。

族群股方面，飯店觀光股攻勢延續，寒舍、夏都、富野、亞都等攻上漲停，遠雄來、易飛網、洛碁、力麗店、御頂等大漲超過 9%，國賓、老爺知、雅茗 - KY、安心等各有 5-7% 不等的漲幅。

生技股也多有表態，中裕、博晟生醫、奈米醫材亮燈漲停，達亞漲逾 6%，逸達、保瑞、承業醫、美時、ABC-KY、台耀等都約上漲 3-4%。