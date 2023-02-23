〈焦點股〉RFID廠韋僑新廠產能即將開出 股價爆量漲停創天價

韋僑 (6417-TW) 在台中的建廠新投資即將開出新產能，同時，也預估 2023 年在醫療應用的利基市場的營收比重將突破 30%，加上 RFID 產業的市場能見度大增，韋僑股價在今天盤中放量以漲停 110 元創新天價。

韋僑在台中大里仁化工業區投資超過 13 億元設立新廠已完工取得使用執照，第一季逐步完成各項設備進駐量產，預估 2023 年全年營收將在醫療應用領域出貨比重提高挹注下，全年營收年成長幅度還要攀升到 20% 以上。韋僑預估 2023 年第一季平均單月營收在 1 億元之上，首季有 3 億元以上的營收，年增 14%，同時，預估全年營收還將逐季攀高。

韋僑在 2022 前三季營收達 9.46 億元其中醫療應用領域出貨比重成長至 29%，2023 年可望在歐系客戶擴大採購的利基推升下，比重突破 30%。同時，韋僑今年也進一步取得國際低溫物流新訂單，將成為挹注成長的動能之一。

全球消費性電子市場在年下半年銷售顯露疲態，包括 NB、PC 等產品至今仍處於消化庫存階段，但無線射頻標籤在智能化、自動化管理應用持續成長，且應用領域持續擴大，有助商機成長。韋僑今年可完成遷入自建新廠集中生產後，將擴充應用鎖定票證、物流、醫療及工業製程等領域，並導入自動化生產，設計產能可達 30 億元，新廠完工，將刺激營收、獲利再成長 20% 創新高，

韋僑 2022 年前三季營收達 9.46 億元，稅後純益 1.33 億元，年增 72.21%，已超越 2021 年全年，每股純益達 3.15 元。