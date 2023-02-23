〈台股盤中〉半導體雙雄領軍上攻 收復15600點整數關卡

台股今 (23) 日在半導體雙雄領漲下，電子股多頭回神，航運等傳產指標股漲勢延續，中小型股活蹦亂跳，激勵指數開高走高，大漲 200 點，突破 15600 點整數關卡，估量 2600 億元。

電子三雄全面回神，台積電震盪走高，盤中最高至 521 元，漲幅超過 2%，攻克 5 日線；聯發科大漲近 4%，收復短均；鴻海同樣站穩盤上；台達電、聯電、日月光投控等都有 1% 上下漲幅。

聯發科領漲下，IC 設計族群吸引資金湧入，威盛、凌陽創新連袂漲停，昇佳電子、世芯 - KY、巨有科技、力旺、M31、愛普、立積、瑞昱等都有超過 5% 漲幅。

高價股漲多跌少，創意攻上漲停價 1115 元，信驊、力旺拉出逾半根漲停，譜瑞 - KY 一度重回千元價位；大立光、旭隼、祥碩表現也不俗，僅亞德客 - KY 股價相對有壓。

交通部為吸引國際觀光客重返台灣，決定向來台自由行旅客發放 5000 元消費金，觀光族群再度上演慶祝行情，遠雄來、寒舍、夏度同步亮燈，國賓上漲超過 6%，萬企、晶華、鳳凰、第一店、王品、柏文等都有逾 2% 漲幅。

傳產股方面，水泥雙雄漲勢剽悍，台泥勁揚 4%，亞泥也有近 2% 漲幅；貨櫃三雄都有 2-3% 漲幅，散裝航運啟航，裕民、新興攻上漲停，中航、慧洋 - KY、四維航、益航、台航、正德等均站穩紅盤。