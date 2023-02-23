台積電領漲、高價股衝鋒 台股大漲196點收15615點收復三線

台股今 (23) 日由台積電、聯發科領軍電子股衝鋒，一度出現八千金榮景，加上航運股受運價回神激勵強勢走高，水泥、汽車、觀光、生技等族群也各自表現，帶動加權指數漲勢擴大，終場大漲 196.64 點或 1.28%，收在 15615.41 點，一舉收復 5、10 日線及月線，成交值放大至 2491.26 億元。

櫃買指數終場上漲 3.56 點或 1.75%，收在 206.8 點，成交值 719.38 億元。上市櫃成交值合計 3210.64 億元。

權王台積電今天股價回神，勁揚超過 2%，終場收在 518 元，市值上升至 13.43 兆元；聯發科大漲約 4.5%，收在 745 元；聯電、瑞昱、廣達、南亞科、矽力 * - KY 等電子指標股也表現強勢。

高價股買氣強強滾，股王信驊狂漲 8%，收在 2595 元，創意衝上漲停 1115 元，改寫新天價，躋身第五大千金股，祥碩大漲逾 4% 站上千元關卡，可惜譜瑞 - KY 沒能守住千元，此外，緯穎亮燈漲停，達 908 元，站上所有均線，重回 900 元俱樂部，力旺、世芯 - KY 等漲勢也相當凌厲。

國際運價強彈，其中，海岬型運費指數 (BCI) 漲幅高達 28.7%，帶動散裝航運股人氣旺，裕民、新興雙雙亮燈漲停，慧洋 - KY、四維航、中航、台航、正德等多檔也獲買盤青睞。貨櫃三雄同步走揚，長榮、萬海上漲超過 3%，陽明也漲逾 2%。

其他傳產族群方面，台泥力拚減碳目標，將從五面向布局 EV，帶動水泥股吸引資金進駐，台泥強漲近 4%，直逼 40 元關卡，幸福直奔漲停，亞泥、環泥也漲逾 1%。台塑四寶漲跌互見，台化、南亞小漲作收，台塑、台塑化則收黑。

行政院會今天通過疫後特別預算案，拍板編列 1417 億元用於普發現金，在政策利多加持下，觀光股持續成為盤面多頭指標，夏都、寒舍、富野、亞都均攻上漲停，遠雄來、國賓、晶華、易飛網、御頂、洛碁等漲勢都很強勁。