金融回穩不敵電子賣壓 台股跌144點收15418點摜破月線

美國升息疑慮再起，加上地緣政治緊張影響，美股全數重挫，台股今 (22) 日也難逃殺機，大盤一度重摔逾 200 點，權王台積電領跌，電子股湧現賣壓，不過，隨著多檔金融股翻紅，加權指數跌勢也收斂，終場下跌 144.23 點或 0.93%，收在 15418.77 點，摜破 5、10 日線及月線，成交值 2390.05 億元。

櫃買指數終場下跌 2.33 點或 1.13%，收在 203.24 點，成交值 725.08 億元。上市櫃成交值合計 3115.13 億元。

觀察主要電子股表現，台積電股價下跌 1.74%，收在 507 元，聯發科也跌 1.66%，收 713 元，聯電、台達電、國巨、大立光、南亞科、欣興、矽力 * - KY 等指標股，約下挫 1-3%，賣壓偏重；不過，瑞昱、研華、華碩等力守盤上。

金融股早盤也湧現賣壓，但跌勢逐漸收斂，第一金收漲近 1%，兆豐金、玉山金、華南金等強勢翻紅，富邦金跌幅縮小，可惜沒能守住 60 元關卡。電信三雄今天成為資金避風港，遠傳勁揚逾 1.6%，中華電、台灣大也表現不俗。

星宇航空股價連日飆漲，遭櫃買中心列處置股，盤中應聲重挫逾 20%，但跌勢逐漸收斂，航空雙雄也受波及，股價下跌超過 1%，其他航運股方面，貨櫃航商長榮、萬海跌逾 1%，裕民、四維航、台航等散裝航運股仍獲資金點火。

立法院三讀通過疫後特別條例，最快 4 月就能普發現金 6000 元，飯店、餐飲等觀光股吸引買盤進駐，上市股晶華、夏都、雲品、寒舍、新天地及上櫃股燦星旅、力麗店、亞都、老爺知均亮燈漲停，上市觀光類股指數收漲 4.37%，上櫃觀光類股指數收漲 2.92%。

先前表現強勢的矽智財族群，今天賣壓沉重，M31、智原直逼跌停價，力旺、世芯 - KY 及晶心科重摔 3-4%，創意也有近 2% 的跌幅，但有守住千元關卡。