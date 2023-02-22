台股失守月線 三大法人賣超172.06億元 外資連4日提款

受地緣政治緊張影響，美股全數重挫，台股今 (22) 日同步急殺，一度重摔逾 200 點，權王台積電領跌，電子股湧現賣壓，不過，隨著多檔金融股翻紅，助攻加權指數跌勢收斂，終場下跌 144.23 點，收在 15418.77 點，失守 5、10 日線及月線。三大法人合計賣超 172.06 億元，外資已連續 4 個交易日提款台股。

觀察三大法人籌碼動向，外資賣超 121.87 億元，為連 4 賣；投信持續加碼，買超 9.47 億元，為連 5 買；自營商與外資同調，賣超 59.55 億元，為連 4 賣。三大法人合計賣超 172.06 億元。

美股費半、那指周二大跌逾 3%、2%，台積電 ADR 下挫 2.73%，台積電今天股價同步下跌 1.74%，收在 507 元，聯發科股價下跌 1.66%，收 713 元，聯電、台達電、國巨、大立光、南亞科、欣興、矽力 * - KY 等指標股，約下挫 1-3%，賣壓偏重。

金融股早盤賣壓也不小，但在低接買盤進場下，多檔陸續翻紅，第一金收漲近 1%，兆豐金、玉山金、華南金等均收漲，富邦金跌幅也縮小。電信三雄今天成為資金避風港，遠傳勁揚逾 1.6%，中華電、台灣大也表現不俗。

立法院三讀通過疫後特別條例，最快 4 月就能普發現金 6000 元，飯店、餐飲等觀光股吸引買盤進駐，上市股晶華、夏都、雲品、寒舍、新天地及上櫃股燦星旅、力麗店、亞都、老爺知均亮燈漲停，上市觀光類股指數收漲 4.37%，上櫃觀光類股指數收漲 2.92%。