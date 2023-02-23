〈台股盤前〉台股失守月線 連假與升息預期效應壓抑多頭反攻力道

台股昨 (22) 日在電子股領跌下指數翻黑摜破月線，儘管盤中跌幅收斂，但隨著 228 連假來臨，以及聯準會傾向繼續升息，伴隨地緣政治與升息壓力壟罩下，短線恐將持續橫盤震盪。

根據剛出爐的聯準會會議紀錄，儘管態度偏向鴿派，但聯準會仍傾向繼續升息抑制通膨升溫，升息的預期心理再度澆熄股市多頭動能，美股三大指數同步收黑，僅那指逆勢收紅。

美俄關係緊繃引發美股重挫，台股 22 日難敵電子權值股帶頭下殺壓力，指數一度重跌逾 200 點，終場雖收復 15400 點整數關卡，但仍失守 5 日線及月線關卡，由於台股主要靠電子股撐場，因此今天盤勢能否擺脫空頭壓力反轉向上，短線仍取決於電子股走勢。

近期適逢上市櫃公司股利政策出爐高峰期，包括聯電 (2303-TW)、緯穎 (6669-TW)、台達電 (2308-TW)、南亞科 (2408-TW) 等殖利率均逾 3% 以上，亮眼的股利配發能否吸引買盤回流，拉抬個股股價，甚至電子族群翻身還有待觀察。

不過在市場景氣展望部分，包括欣興、采鈺等不約而同調降資本支出，反映產業對於市場不確定性的憂慮；此外，庫存調整壓力尚未完全解除，在庫存調整的修正效應下，讓產業仍持續深陷不確定疑慮中。

觀察主要類股成交量比重，電子股成交比重距離跌破 5 成僅半步之遙，過去扮演撐盤主力的金融股則深陷配息縮水陰霾，短線仍持續遭資金調節，包括金控雙雄國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW) 股價持續偏弱整理。

整體而言，目前資金主要鎖定低價、中小型股布局，電子股則在資金撤退壓力下淪為空頭狙擊對象，短線需觀察反彈是否伴隨電子股回神，以及成交量放大，多頭才有機會站穩後繼續上攻。

