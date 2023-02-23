南韓暫停升息後韓元仍然走強 亞幣小幅上漲

儘管南韓央行在歷經 18 個月緊縮周期後，周四 (23 日) 暫停升息腳步，但並不妨礙韓元強勁升值，也帶動亞洲貨幣周四多數上漲。

南韓央行周四將利率維持在 3.50%，2021 年底以來首次暫停升息，不過央行對高通膨依然戒慎恐懼，韓元上漲 0.4%，至 1297.5 兌 1 美元。

南韓央行總裁李昌鏞表示，當前維持利率不變，不應被視為升息周期結束，目前的通貨膨脹趨勢接近 1998 年亞洲金融危機期間的水準，由於通膨仍高，不排除未來繼續升息。

李昌鏞稱，目前會觀察數個不明朗因素，包括通膨放緩速度、多次升息的效果、美國聯準會最終利率水準、中國經濟復甦帶來的影響等等。

美元出現一些獲利回吐，也幫助亞幣走強，美元指數下跌約 0.2%，但仍接近七周高位。

人民幣和日元各上漲約 0.1%，而風險較高的東南亞貨幣上漲 0.1% 至 0.4% 不等。

聯準會 2 月會議紀要顯示，多數利率制定委員會成員呼籲進一步升息。儘管步伐放緩， 但聯準會成員可能會呼籲在未來幾個月內，恢復更大幅度的升息，尤其是會議結束後的數據顯示，美國 1 月份通膨依然堅挺。

隨著高風險和低風險債務之間的差距縮小，利率上升並不利於亞洲貨幣，市場目前關注周四稍晚將公布的美國第四季 GDP 修正值，以及周五將公布的個人消費支出價格指數，這項指數為聯準會首選的通膨指標。