〈台股盤中〉普丁搗亂電金臉綠 大盤失守月線跌破15400點

美股四大指數重挫，台股今 (22) 日也跟著臉綠，權王台積電 (2330-TW) 帶頭領跌，電子、金融股成為資金調節重點，拖累指數開盤後重挫逾 200 點，觀光、軍工股相對有撐，但難敵電子弱勢，指數接連失守 15500 點、15400 點關卡，低點一度下壓至 15354.47 點，失守月線關卡。

俄羅斯總統普丁宣布退出美俄協議，同時拋出恢復核試爆的訴求，地緣政治緊繃嚇趴股市，道瓊暴跌近 700 點，幾乎回吐今年以來的漲幅，標普也失守 4000 點關卡，美股重挫也拖累亞股走跌，台股隨日韓陸股同步大跌。

漲多的電子股成為資金優先調節標的，晶圓雙雄中的台積電今天開盤就大跌 10 元，盤中股價低點下探至 505 元，持續失守月線關卡；聯電 (2303-TW) 盤中也有 2% 以上跌幅；另外，聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 盤中也持續在平盤下震盪，股價雙雙偏弱整理。

半導體族群中智原 (3035-TW) 賣壓沉重盤中股價大跌逾 8%、愛普 (6531-TW)、穎崴 (6515-TW)、天鈺 (4961-TW)、晶心科 (6533-TW) 同樣難逃賣壓調節，進而拖累股價走跌；聯傑 (3094-TW) 盤中則逆勢大漲逾 9%，暫時攻上漲停關門，十詮 (4967-TW)、立萬利 (3054-TW)、宇瞻 (8271-TW) 也是買單敲進標的。

軍工股則搭地緣政治議題再度成為買盤追捧對象，雷虎 (8033-TW) 盤中強漲逾 5%，八貫 (1342-TW)、精剛 (1584-TW)、台船 (2208-TW)、寶一 (8222-TW) 等也在買單敲進下帶動股價走揚。

金融股深陷配息縮水隱憂，今天繼續遭賣盤調節，金控雙雄國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW) 盤中重挫逾 1%，國票金 (2889-TW)、兆豐金 (2886-TW)、開發金 (2883-TW) 盤中也有 1% 的跌幅，台企銀 (2834-TW) 今天帶量走揚，盤中交易量 2 萬餘張，推升股價盤中大漲逾 1%，股價高點衝上 14.2 元。

觀光股則不受大盤空頭壓力威脅，寒舍 (2739-TW)、夏都 (2722-TW) 盤中先後亮起漲停紅燈，晶華 (2707-TW)、雲品 (2748-TW)、王品 (2727-TW)、新天地 (8940-TW) 等也是買單鎖定對象，盤中漲幅超過 4% 以上；旅行社類股包括雄獅 (-2731TW)、鳳凰 (5706-TW) 也是買單青睞對象，盤中漲幅均逾 1%。

整體而言，在地緣政治威脅、市場擔憂聯準會將繼續升息，促使資金撤離股市，再度班師回朝躲回美元避險，在美股下挫壓力下台股也難逃資金砍殺命運，短線漲多的類股將成優先調節目標。

