台股回神 券商1月獲利43.98億元 年增逾3.7倍

台股 1 月在外資回補助攻下，帶動大盤指數走揚，證商獲利也跟著回神，根據證交所統計，1 月全體券商稅後純益 43.98 億元，較去 (2022) 年 12 月增加約 9.76%，比起去年同期更大幅增加 3.73 倍。

台股 1 月共上漲 1127 點，但因碰上史上最長農曆春節，股市休市長達 12 天，加上市場觀望心態影響，大盤單月成交量約 2.503 兆元，較去年 12 月減少逾 4 成，拖累券商經紀業務獲利月減幅達 3 成以上，但部分自營商則緊抓反彈趨勢積極作多，推升獲利大增，成為挹注元月獲利的關鍵。

根據證交所統計，全體券商 1 月經紀業務稅後純益 23.37 億元，較上月減少 33.83%，比起去年同期獲利更呈現腰斬縮水，年減幅高達 57.92%。

自營業務部份，受惠於大盤指數反彈，券商自營部位持有的證券評價也跟著增加，帶動單月稅後純益 16.76 億元，較上月大幅增加 1.83 倍，比起去年同期淨損 30.42 億元，獲利也明顯回升。

另外，在承銷業務部分，1 月稅後純益 3.32 億元，較上月小幅增加 5.73%，但比起去年同期，減幅仍高達 45.75%。

整體而言，1 月全體券商稅後純益 43.98 億元，比起去年 12 月成長近 1 成，與去年同期稅後純益僅 9.28 億元相比，年增幅更大幅增加 3.73 倍。

以個別券商來看，1 月獲利王由券商龍頭元大證拿下，單月稅後純益 7.1 億元，高居全體券商之冠，凱基證券則以稅後純益 6.78 億元居次，富邦證券則以稅後純益 4.6 億元排名第三。