知情人士：Meta將與 SK海力士、LG Display合作開發MicroOLED

有消息人士表示，臉書母公司 Meta(META-US) 已經與南韓 SK 海力士以及 LG Display 簽署了合作協議，將共同開發 MicroOLED。

知情人士表示，SK 海力士將會負責為生產晶圓，LG Display 將負責將 OLED 沉積在晶圓上，然後切割成 MicroOLED 面板，而 Meta 則是負責設計。

知情人士也表示，SK 海力士計劃在 2025 年至 2026 年期間，每月投入 30,000 片晶圓的產能，通過 28 奈米或 45 奈米製程生產 MicroOLED 晶圓。

有別於 LCD、OLED 背板以玻璃為主，Micro OLED 背板採用矽，除了帶有 OLED 自發光優勢，面板厚度和體積也比以前更薄、更小、耗能更低，更容易實現高畫素，也成為混合實境 (XR) 設備應用的最佳選擇，Meta 有計劃發展該領域。

Meta 正在開發新款元宇宙硬體產品，可望搭載 MicroOLED 面板，並採 Qualcomm AP 和谷歌的 Android 系統。

研調機構 CCS 近期指出，去 (2022) 年 XR 設備出貨量較前年下滑，展望今年，預計下半年需求回升，以及多家企業新品帶動下，出貨可望回到 2021 年水準，重回 1100 萬台水準，並較去年成長 18.7%。

另外，隨著各家企業積極發展元宇宙，元宇宙市場近年成為新興趨勢，相關設備市場規模年成長率達 80%。美國市場研究公司 Grand View research 的報告顯示，到 2030 年全球元宇宙市場規模將達到 6,788 億美元，複合年增長率 (CAGR) 達到 39.4%。

在此期間內，包括媒體、娛樂、教育等終端需求持續增加，將推動元宇宙市場的成長，此外，航空航天和國防等應用，也將帶來成長動能。