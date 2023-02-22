日月光女性永續創新人才培育競賽及築夢計畫 千萬獎金得主揭曉

日月光「女性永續創新人才培育競賽及築夢計畫」，由樂齡智造科技奪冠，日月光投控行政長汪渡村(左二)頒獎合影。(圖:業者提供)
日月光「女性永續創新人才培育競賽及築夢計畫」，由樂齡智造科技奪冠，日月光投控行政長汪渡村(左二)頒獎合影。(圖:業者提供)

日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 旗下日月光致力於企業社會責任及打造永續商業模式，並為延續集團創辦人張姚宏影女士精神，去年舉辦總獎金高達 1000 萬的日月光女性永續創新人才培育競賽及築夢計畫，今 (22) 日舉行頒獎典禮並揭曉得獎者，決審前三名分別可獲得 300 萬、200 萬及 100 萬元的高額補助，

日月光投控表示，公司積極扮演半導體封裝測試永續領導企業的角色，透過「創新文化、綠色轉型、攜手供應夥伴與社會價值」策略主軸，希望透過競賽的方式，延續張媽媽「取諸社會、用諸社會」的精神，希冀落實「日月傳承，永續創生」理念，積極發揮企業社會責任的正面影響力，鼓勵女性勇於創新築夢。

日月光投資新台幣 2.5 億元設立「日月光社會企業股份有限公司」，針對應用創新的商業模式，落實企業永續發展、促進社會共融、解決社會與環境問題，發揮企業正面影響力。涵蓋智慧科技農地永續利用、開發循環經濟環保產品、及擬設置優先照顧員工家中長輩的日照中心等。

除此之外，日月光環保永續基金會與桃園市政府環保局合作成立「日月光環保潛水隊」，去年已超標年度淨海計畫，並預計 2023 年將動員超過 200 人次的潛水員來復育 540 顆珊瑚，定期進行維護和清潔。
 
承辦此次活動的銘傳大學表示，此次共有 195 隊參賽，歷經兩階段的初審，多位委員審慎評估及多次討論之下，最終拍案決定 15 隊入圍決審，競爭相當激烈。決審當日特別邀請何美玥國策顧問、沈佩蒂校長、陳思寬董事長、陳美伶董事長、蘇慧貞校長 (依姓氏筆劃排序) 擔任決審委員，最終決定獲獎團隊如下表。 

日月光女性永續創新人才培育競賽及築夢計畫獲獎團隊 獎項

獎項

主持人

計畫名稱

第一名 獎金 300 萬

林翠娥

運用 AI 打造線上失智症精準預防服務

第二名 獎金 200 萬

廖悌涵

結合蘑菇產業創生雙循環經濟鏈 - 農業廢棄物循環再利用

第三名 獎金 100 萬

林依瑩

翻轉長照—ALL IN ONE 返家長照服務推動計畫

 

佳作

獎金 90 萬至 20 萬不等

張御琦

可食用吸管產品開發

曾惠馨

新綠金：前瞻碳循環膜分離技術應用於精準農業

陳惠俐

有機剩餘資材之循環經濟與淨零碳排商業模式創新計畫

洪和晴

Miss Eco 淨零永續新日常第一步，從預防醫學與循環經濟開始

袁菁

碳膜淨—廢碳資材高值化研究

李宜珊

農業廢棄物再生永續材 PANEX 打造素皮革新鳳潮

林喬楨

ReFine LAB 創藝實驗所—來自城市礦山的永續飾物

 

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