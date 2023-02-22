日月光女性永續創新人才培育競賽及築夢計畫 千萬獎金得主揭曉

日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 旗下日月光致力於企業社會責任及打造永續商業模式，並為延續集團創辦人張姚宏影女士精神，去年舉辦總獎金高達 1000 萬的日月光女性永續創新人才培育競賽及築夢計畫，今 (22) 日舉行頒獎典禮並揭曉得獎者，決審前三名分別可獲得 300 萬、200 萬及 100 萬元的高額補助，

日月光投控表示，公司積極扮演半導體封裝測試永續領導企業的角色，透過「創新文化、綠色轉型、攜手供應夥伴與社會價值」策略主軸，希望透過競賽的方式，延續張媽媽「取諸社會、用諸社會」的精神，希冀落實「日月傳承，永續創生」理念，積極發揮企業社會責任的正面影響力，鼓勵女性勇於創新築夢。

日月光投資新台幣 2.5 億元設立「日月光社會企業股份有限公司」，針對應用創新的商業模式，落實企業永續發展、促進社會共融、解決社會與環境問題，發揮企業正面影響力。涵蓋智慧科技農地永續利用、開發循環經濟環保產品、及擬設置優先照顧員工家中長輩的日照中心等。

除此之外，日月光環保永續基金會與桃園市政府環保局合作成立「日月光環保潛水隊」，去年已超標年度淨海計畫，並預計 2023 年將動員超過 200 人次的潛水員來復育 540 顆珊瑚，定期進行維護和清潔。



承辦此次活動的銘傳大學表示，此次共有 195 隊參賽，歷經兩階段的初審，多位委員審慎評估及多次討論之下，最終拍案決定 15 隊入圍決審，競爭相當激烈。決審當日特別邀請何美玥國策顧問、沈佩蒂校長、陳思寬董事長、陳美伶董事長、蘇慧貞校長 (依姓氏筆劃排序) 擔任決審委員，最終決定獲獎團隊如下表。

日月光女性永續創新人才培育競賽及築夢計畫獲獎團隊 獎項