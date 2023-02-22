宏亞擬辦理現金減資20% 加計1元現金股利 股東每股將領回3元

宏亞 (1236-TW) 去 (2022) 年全年稅後純益 4.24 億元創新高，較 2021 年由虧轉盈，每股純益 3.91 元，今 (22) 日召開董事會通過去年股利擬配發每股 1 元現金股利，同時，宏亞擬辦理現金減資 20%，每股退還股東 2 元，合計股東每股將領回 3 元現金。

宏亞也是繼黑松 (1234-TW) 之後，因處分資產利益大筆處分利益入帳後，採用現金減資退還股東股款的另一食品股廠商。黑松 2012 年因認列處分台北市微風廣場土地資產收益、每股稅後盈餘達 15.14 元，因此黑松辦理現金減資退還股東股款。

宏亞指出，為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款，宏亞擬辦理 20% 的現金減資，每股將退還股東 2 元，現金減資後股本爲 8.67 億元。

宏亞 2022 年全年營收 21.09 億元，毛利率 26.97%，年增 1.2 個百分點，稅後純益 4.24 億元創新高 較 2021 年由虧轉盈，每股純益 3.91 元。至於今年的業績成長動能方面，宏亞購併可頌坊食品後，多了發酵類產品技術，目前已接獲知名連鎖咖啡品牌、有名吐司產品代工，都將成為公司新的營運動能。

宏亞主要產品有巧克力、餅乾、喜餅、烘焙、節慶禮盒、巧克力博物館。宏亞去年併購了烘焙代工廠可頌坊，發展生鮮與冷凍產品，部分產線導入桃園廠區，進行集中管理，改善產能與人力利用率，解決高低峰差距及無法平準化的困難。

宏亞將在 6 月 20 日召開股東會，董事會提出的現金減資案將提股東會進一步討論。