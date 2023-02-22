〈采鈺法說〉今年資本支出減3成 去年盈餘擬配息2元

光學層晶圓代工廠采鈺 (6789-TW) 今 (22) 日召開法說會，公司表示，因應市場需求減緩，積極控管資本支出金額，預期今年將低於 1 億美元，較去年減少約 3 成。

采鈺董事會今日通過去年盈餘分派，每股擬配發 2 元現金股利，配發率約 34%，預計共發出 6.31 億元的現金；采鈺表示，由於公司正處於營運成長階段，傾向保留較多現金。

展望後市，采鈺預期，隨著產業庫存去化在今年上半年告段落，下半年需求將逐步復甦，但為因應短期市場需求減緩，對於非立即性資本支出持續控管，預計今年資本支出低於 1 億美元，其中，40% 支付龍潭廠廠房與廠務設施費用，60% 則投入研發與生產設備。

龍潭新廠方面，采鈺預計第二季開始投產，主要生產微型光學元件產品的小型專案，並進行新製程相關研發，其他投產計畫則依照客戶需求、市場狀況而定。

采鈺今年隨著龍潭新廠正式啟用，預期折舊費用將較去年雙位數成長；去年折舊提列佔營收比重約 26%，前年則是 22%。

采鈺強調，公司對產能、先進設備的投資是發展關鍵技術、鞏固領先優勢與掌握未來成長營運機會的準備，需時間提早佈局，儘管市場正經歷景氣週期循環、需求減少、產能利用率降低等，為短期獲利帶來一定壓力，但長期來看，投資製程技術與產能將幫助公司實力升級，增加更多優勢，挑戰更多規模成長，看好龍潭廠將逐步帶來可期的產值貢獻。