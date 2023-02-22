上洋強化三大營運動能 將開新品牌、拓東南亞版圖

空調及商用洗衣代理商上洋 (6728-TW) 今 (22) 日宣布，將引進三菱重工空調的家用空調、商用產品全新機型，並首度跨入超商連鎖店鋪商用空調市場，另一方面，在國內商用洗衣市場將跨足高端領域，成立新品牌「RIV」，同時，也將加快在東南亞市場布局，透過商用空調、商用洗衣和海外發展三大營運動能的助攻下，樂觀看今 (2022) 年營運穩健成長。

上洋在台代理銷售三菱重工空調系列產品，除了消費型的家用空調出貨穩定，上洋看好商用空調的剛性需求，自去年開始，積極切入國內超商連鎖店鋪商用空調市場，目前已取得連鎖超商及賣場商用空調訂單，預期第二季開始貢獻營收。

而在商用洗衣業務上，隨著國內自助洗衣需求逐年增加，上洋旗下「SeSA 洗衣吧」全台總家數去年已達 139 家，預期今年再開 40 家新據點；同時，持續與大專院校、企業員工宿舍持續合作提供洗衣設備。

上洋今年更成立新品牌「RIV」，跨入高端精緻乾水洗領域，首家概念店將於第一季於台北市大安區開出，延續在總統府開設洗衣店的頂級服務經驗，主攻精品洗衣、商務版圖，全年預計開 3-5 家，單店年營業額目標為 400-500 萬元。

除了在台已穩定發展的空調家電和商用洗衣市場，上洋規劃，隨著疫情趨緩，今年將加快拓展東南亞市場，預計將於泰國、越南合計開出 40 家自助洗衣店，並透過開發海外經銷量販、連鎖品牌兩大通路，持續販售洗衣設備予當地品牌。

此外，在家電的布局上，為因應小坪數住宅趨勢，上洋預計將引進 CP 值更高的輕旗艦「三菱重工空調壁掛式 ZTLT 系列」，藉此吸引更多小資族、小家庭新客源。

另外，上洋持續開發中的自有家電品牌 one-meter，主攻年輕族群，提供各種廚房小家電，如首創的玻璃氣炸鍋、萬用料理鍋、蒸氣烤箱等，以及家居生活必備產品，如吸塵器、蒸氣掛燙機等，今年預計新推至少 6 款新品。