PCBA廠精星年營收及獲利雙創新高 每股純益5.63元

瀚宇博 (5469-TW) 轉投資 PCBA 廠精星 (8183-TW) 蘇州廠產能滿載，加上新增安徽蕪湖新廠區第一區在去 (2022) 年 7 月起投產挹注，今 (22) 日公布 2022 年營收及獲利雙創新高，稅後純益 6.75 億元，年增 35.09% 每股純益 5.63 元。

精星 2022 年第四季營收 18.61 億元，為單季營收歷史次高，毛利率 22.66%，季增 1.56 個百分點，年減 5.34 個百分點，稅後純益 1.78 億元，季增 9.79%，年減 30.25%，每股純益 1.48 元。

精星 2022 年營收 68.62 億元，毛利率 21.67%，年減 1.77 個百分點，稅後純益 6.75 億元，年增 35.09%，每股純益 5.63 元。

至於精星在蕪湖新廠區第一區完全投產後，是否加速投資力道進一步進行第二區投資，精星正在評估中國新能源車消費力道榮枯，再決定是否進行，目前尚未有進一步的決定。

目前精星產品應用以車用占比最高，達 7 成，其餘是少量多樣工控產品，隨著歐美車廠逐漸採用中國生產電動車車用電池系統，精星在汽車應用產品陸續取得客戶新訂單。

精星訂 6 月 14 日召開股東會。