〈采鈺法說〉Q3純益季減38% EPS 1.21元 前三季賺逾半股本

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 小金雞采鈺 (6789-TW) 今 (9) 日公告第三季財報，稅後純益 3.82 億元，季減 38.78%，較去年大減超過 5 成，每股純益 1.21 元，前三季獲利年減 7%，賺超過半個股本，每股純益 5.08 元。

采鈺第三季營收 22.15 億元，季減 16.4%，年減 22.4%，毛利率 36%，季減 6.2 個百分點，年減 9.3 個百分點，營益率 20.7%，季減 8.5 個百分點，年減 15 個百分點；稅後純益 3.82 億元，季減 38.78%，年減 53%，每股純益 1.21 元。

采鈺前三季營收 71.61 億元，年增 7.7%，毛利率 39%，年減 1.2 個百分點，營益率 25.47%，年減 5.2 個百分點；稅後純益 15.29 億元，年減 7.05%，每股純益 5.08 元。

從產品別來看，采鈺第三季影像感測器營收占比 44%，營收季減 26%、年減 19%；微型光學元件 55%，營收季減 6.6%、年減 24.6%。

從應用來看，采鈺第三季行動裝置營收占比 77%，安控 10%，車用 13%，其中行動裝置、安控營收均較上季下滑約 2 成，車用營收則逆勢成長 2 成、並較去年同期大增超過 6 成。

采鈺指出，第三季主要因智慧型手機庫存調整，影響影像感測器出貨，微型光學元件銷售則相對穩定，但龍潭新廠建置也導致費用增加。