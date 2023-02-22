〈南亞科展望〉李培瑛：下半年終端庫存有機會正常化 DRAM需求將回穩

DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 總經理李培瑛今 (22) 日表示，第二季起市場部分負面因素影響可望逐步趨緩，下半年終端庫存有機會正常化，DRAM 記憶體市場需求將回穩。

展望第一季，李培瑛指出，俄烏戰爭未歇、歐美通膨仍未落底，中國雖解封但內需極待回溫，全球經濟走緩，企業撙節支出，加上美國擴大對中國科技管制，且部分客戶仍在消化庫存等因素，DRAM 記憶體市況持續低迷。

李培瑛指出，去年第四季供應商確實比第三季累積更多庫存，未來幾個月壓力可能逐步降低，速度不至於非常快，但會逐步發生。

李培瑛表示，供應鏈庫存已開始小幅改善，第二季起部分負面因素可逐步趨緩，加上供應商資本支出及產能調整因應，下半年終端庫存有機會正常化，DRAM 記憶體市場需求將回穩，仍需觀望俄烏戰爭、中國內需是否回溫、供應商調控效益是否顯現等因素。

李培瑛認為，今年整體 DRAM 需求成長率可能低於長期平均值，但 DRAM 是電子產品智慧化的關鍵元件，未來各種消費性智慧電子產品推出，加上 5G、AI、智慧城市、智慧工廠等，將帶動 DRAM 應用更多元化，預期今年市場需求將逐季改善，且長期每年可維持 10-20% 位元需求成長。

對於中國加大對半導體管制，對南亞科的影響，執行副總經理蘇林慶表示，有些客戶被列入實體清單，但也有 DRAM 廠先進製程上受限，對南亞科影響有好有壞。

李培瑛也說，南亞科確實可能受惠轉單，但由於中國 DRAM 市占率不大、也非高品質應用，因此影響幅度不大，但不認為中國廠商會因此停下 DRAM 研發腳步，只是腳步會慢下來。

