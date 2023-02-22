友達全球專利累計逾3萬件 獲科睿唯安、律商聯訊雙殊榮

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (22) 日表示，內部以研發創新技術為基礎，並重視智慧財產保護，累計全球專利申請件數已達約 30000 件，近期更同時榮登科睿唯安 (Clarivate)、律商聯訊(LexisNexis) 全球百大創新雙榜肯定。

友達表示，兩大國際指標的肯定不只在專利數量累積，其中，科睿唯安遴選指標注重專利的創新質量、品質與獨特性，以及全球化的策略布局與影響力，律商聯訊則依據技術、市場、競爭等三大影響力，評選出全球擁有最強創新動能及領先專利的百大企業。

友達近年致力投入前瞻顯示技術研究，發展高附加價值顯示技術，同時深入垂直場域布局，2022 年友達專利申請共 505 件，其中，Mini LED 與 Micro LED 的發明專利申請數已達近 200 件，且在非傳統顯示器領域，如異型與曲面顯示器、可撓式 (Flexible) 與可伸縮 (Stretchable) 顯示器、Xray、指紋辨識等多元發明專利，也申請近百件。

友達技術長廖唯倫表示，智慧財產權是友達最重要的資產之一，也是企業永續發展、保持高度競爭力的關鍵能力，友達建置完整的智財管理制度，積極延攬、培育研發人才，同時攜手多所國內頂尖大學成立聯合研發中心，期盼未來能持續發揮企業影響力，並將先進顯示技術延伸至多元場域應用。

友達也分享專利佈局的三大核心，包含內部智權專利團隊、內部審核機制、策略式專利育成計畫等，其中，智權與研發團隊長期保持緊密合作，並由廖唯倫共同領軍，在開拓先進技術的同時，即時推進專利認證，此外針對策略性、前瞻性的核心技術，友達也組成專責團隊，加速核心專利育成，並由專家小組預先進行內部審核，有效提高專利發證率。

友達補充，在研發專利中有高達 97% 為發明型專利，根據經濟部智財局統計，2022 年友達在發明型專利申請及發證數量排行榜，均高居全台第二，同時，友達也通過經濟部工業局台灣智慧財產管理制度 (TIPS)，取得 TIPS AA 級驗證。