〈財報〉Stellantis全年獲利創新高 將配息42億歐元

汽車製造商 Stellantis (STLA-US) 周三 (22 日) 公布了創紀錄的全年業績，淨利增加 26% 至 168 億歐元或 179 億美元，全球電池和電動車銷量年增 41%。

這家荷蘭籍公司於 2021 年由義大利與美國企業集團飛雅特克萊斯勒集團和法國 PSA 集團合併而成。該公司表示，在「強勁的定價、有利的車系產品和積極的外匯」支持下，營收成長 18% 至 1796 億歐元。

Stellantis 執行長塔瓦瑞斯 (Carlos Tavares) 表示，財報結果還證明了該公司在歐洲電氣化戰略的效果，2022 年電池和電動車 (BEV) 銷量為 28.8 萬輛，目前上市的 BEV 車型有 23 款。

預計到 2024 年底這個數字預計將翻倍成長，達到 47 款車型，而 Stellantis 的目標是到 2030 年全球 BEV 銷量達到 500 萬輛。

塔瓦瑞斯說，「我們現在擁有技術、產品、原材料和完整的電池生態系統，可以在北美帶動同樣的變革之旅，從 2023 年的第一輛全電動 Ram 汽車和 2024 年式的 Jeep 開始。」

該公司還宣布向股東派發 42 億歐元的股利，相當於每股 1.34 歐元，但尚須經過股東批准。同時董事會批准了 15 億歐元的股票回購，將於 2023 年底前執行。

Stellantis 是全球最大汽車製造商之一，以愛快羅密歐、克萊斯勒、道奇、飛雅特、吉普和標致等獨立汽車品牌而聞名。