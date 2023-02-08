〈友達法說〉去年Q4再虧百億元 全年每股虧2.39元寫十年低點

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (8) 日公布去年第四季財報，雖然整體面板景氣疲軟，但在低單價產品出貨增加、能源事業挹注下，單季虧損較上季收斂，去年第四季稅後虧損約 102.07 億元、每股虧損 1.33 元，累計去年全年虧損 211.01 億元、每股虧損 2.39 元，為近十年低點。

友達去年第四季營收 526.48 億元，季增 5.86%、年減 46.85%，毛利率 - 8.71%，較上季虧損收斂，營益率也收斂至 - 20.72%，單季虧損 102.07 億元，較上季小幅收斂，每股虧損則因減資股本變小、擴大至 1.33 元。

累計友達去年營收 2467.92 億元、年減 33.4%，毛利率 0.64%、年減 23.85 個百分點，營益率 - 9.71%，較去年同期轉負；稅後虧損 211.01 億元，較去年同期轉虧，每股虧損 2.39 元，為 2013 年以來低點。

出貨方面，友達統計，第四季面板總出貨面積達 432.2 萬平方米，季增 11.5%、年減 33.6%，去年全年面板總出貨面積達 1917 萬平方米、年減 25.4%，第四季 EBITDA 獲利率為 - 6%。

回顧 2022 年，友達表示，公司營運面臨嚴峻挑戰，前兩年宅經濟帶來的需求紅利逐步消退，又因戰爭、通膨、升息等因素，導致終端消費需求疲弱，再加上總體庫存偏高、客戶需求急凍，導致公司 2022 全年營收較前一年度衰退，並轉為虧損，但友達強調，公司整體財務結構穩健，第四季存貨天數 48 天，季減 6 天，淨負債比 3.3%，維持在健康水位。

展望 2023 年，友達指出，大部分經濟預測都是非常低成長甚至衰退，仍然是極具挑戰的一年，面對大環境的不確定性，會積極進行管理效能的提升，加強現金流和費用的管控，並加快雙軸轉型速度，期望在垂直領域有更好的發揮，同時讓友達在面板產業上下波動的景氣循環中，能夠更穩健經營。