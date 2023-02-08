〈友達法說〉首插旗東南亞 擬赴越南設廠明年首季量產

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (8) 日公告，為強化客戶合作關係、因應重要客戶供應策略布局，擬投資 10 億元在越南設立 100% 持有子公司，這將是友達首度在東南亞設廠，總經理柯富仁表示，規劃在北越設廠，以因應客戶 IT 應用需求，預期今年設廠、明年首季量產。

友達過去在東南亞僅有銷售據點，這次宣布赴東南亞設廠引起各界關注，針對越南投資案，柯富仁指出，主要是因應全球多元的生產地需求，目前也觀察到 IT、 顯示器等零售類產品海外市場的需求，因此配合客戶需求、考慮在新的生產據點新設產線。

柯富仁進一步指出，越南廠規畫將以分階段投資、快速取得量產為目標，初步規畫總投資將低於新台幣 10 億元，地點則位在靠近北越的河內地區，以顯示器等 IT 產品為主，包含模組、後段整合都會做。

友達今日也同步公告董事會核准資本支出預算新增約新台幣 12.575 億元，同時追減已執行完成專案之未支用預算額度合計約新台幣 17.37 億元，友達財務長曾煜智表示，今年全年資本支出估落在 350 億元，較去年 360 億元略低。

柯富仁表示，今年將持續管控資本支出，不過在高階產能、新產品規劃布局、MicroLED 新技術平台量產等仍會持續投入，強調會在平衡撙節成本、現金流的狀況下，做出最好的資本支出規劃，以因應公司短中長期發展。

另一方面，友達看好全球綠電需求，也宣布規劃在 10 億元額度內參與設立合資公司，以投資國內再生能源，預期持股比例將不超過 33%，以落實 RE100 的承諾，同時也提升來自非面板營收的貢獻。

至於去年規劃的台中后里 8.5 代線新廠建置計畫則仍無時間表，董事長彭双浪在法說會上強調，目前會以提升、加值既有產線稼動率為主要目標，同時朝向準系統、系統領域布局，且評估現階段產能產線已可支應業務發展所需，不過友達仍持續評估美國設廠計畫。