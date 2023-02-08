〈友達法說〉去年大虧211億元 董座：今年還是會發股利

面板大廠友達 (2409-TW) 受整體景氣下行、面板價量驟跌影響，去年營運由盈轉虧，全年大虧 211.01 億元、每股虧損 2.39 元，寫下十年低點；由於營運轉虧，外界關心去年提出的三年股東報酬計畫、配息政策，對此，董事長彭双浪說，今年還是會發放股利，不過仍要經董事會討論。

彭双浪表示，相關計畫目前沒變動，不過去年市場狀況確實超出公司預期，但友達目前財務結構健康，手上現金也足夠支應營運所需，今年還是會配發股利，不過後續還要結合公司發展現金需求、股東回報等進行評估，由董事會討論。

友達去年 3 月提出減資 2 成，及三年股東報酬計畫，其中，董事會當時通過三年將配發股東報酬約 557.7 億元，回顧去年友達股利政策，每股配發 1 元現金股利，同時加上現金減資退還每股的 2 元，合計股東每股拿回 3 元現金，而以當時股本計算，友達去年共發出 288.2 億元現金股利。

依此推算，友達去年通過且剩餘的股東報酬約 269.5 億元，將在今 (2023)、明 (2024) 年發放，而以減資完成後，現行股本約 769.93 億元估算，預計今明兩年每股合計至少將發放約 3.5 元現金股利。

根據友達最新公布的自結財報，截至去年底，友達帳上現金約達 806.13 億元。