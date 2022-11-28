傳特斯拉推動「高地」計畫 對Model 3進行大改款

知情人士透露，特斯拉 (TSLA-US) 正在開發 Model 3 的大改款，因為這家電動車製造商一直在降低生產成本並提升這款上市 5 年的電動轎車吸引力。

《路透》引述不願透露姓名的人士報導，代號為「Highland」的重新設計重點之一是減少 Model 3 內部的零件數量和複雜度，同時專注於特斯拉買家看重的功能，包括顯示螢幕。

特斯拉正面臨來自中國比亞迪、南韓現代等車型以及其他主要汽車製造商即將發布的車型的日益激烈競爭。

兩名知情人士表示，這款電池動力轎車的改款可能還包括對 Model 3 的外觀和動力總成性能進行一些改動，將在特斯拉上海廠和該公司的加州弗里蒙特廠進行生產。特斯拉上海超級工廠將在 2023 年第 3 季將投產重新設計的 Model 3。

目前尚不清楚弗里蒙特廠何時開始生產，也不清楚特斯拉在與供應商合作時經過重新設計將會節省多少成本。

這項工作彰顯了一種由特斯拉開創的汽車開發方法，現在被包括豐田汽車在內的其他汽車製造商效仿，這種方法降低了生產的複雜性和成本。

Model 3 的重新設計是比照去年發布的高階房車 Model S 的改款。這種重新設計新增了一款飛機式方向盤來代替傳統方向盤，並移除了按鈕和傳統的通風口；其極簡主義內飾的核心是一個 17 英寸的電子顯示螢幕。

Model 3 是特斯拉最平價的電動車，在美國起價不到 47000 美元，一直是這家汽車製造商的暢銷產品，但正在被 Model Y 跨界車超越。由於特斯拉只有 4 款量產車型，與老牌汽車製造商相比，特斯拉產品線任何部分的改款都具有極其重要的意義。

跟踪市場趨勢和生產的 AutoPacific Group 總裁金姆 (Ed Kim) 表示，由於特斯拉經由軟體更新電池性能、訊息和娛樂選項，目前的 Model 3 已與 2017 年首次上市的版本大幅更新，即使它看起來仍然一樣。

他說，「話雖如此，消費者仍然傾向於將視覺變化等同於新奇。」「特斯拉知道視覺的有形變化需求很大。」「潛在客戶可以看到和感受到即將發生的變化，對於確保電動車客戶仍將特斯拉放在首位非常重要，因為真正優秀的特斯拉替代品開始湧入市場。」

知情人士說，馬斯克在特斯拉推動一種簡化的設計和生產方法，Highland 方案就是對此進行擴展。

特斯拉率先採用名為 Giga Press 的大型鑄造機，該鑄造機由義大利 IDRA 集團製造，用於在裝配中製造較大的單一車體，從而降低成本並加快生產速度。它還設計了一種結構化電池組，可以取消更昂貴的模塊。

馬斯克曾表示，特斯拉希望經由簡化和開發小型車平台來降低成本，目標是成本僅有 Model 3 的一半，「我們一再發現很多不需要的零件，它們被放在那裡只是為了以防萬一。我們可以一輛車上淘汰許多沒有任何作用的零件。」

這種方法是讓特斯拉成為最賺錢的電動車製造商的部分原因，而許多競爭對手仍處於虧損狀態。根據公開資料，在第 3 季，特斯拉每售出一輛車的獲利略高於 9500 美元，而豐田的獲利約為 1300 美元。