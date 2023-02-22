供暖需求下降 美國天然氣大跌近9% 至近29個月低點

受下周天氣溫和以及供暖需求預計偏低拖累，美國天然氣期貨周二 (21 日) 下跌近 9%，至 29 個月低點。

紐約商品交易所 (NYMEX) 3 月份交割的近月天然氣期貨周二下跌 20.2 美分或 8.9%，收於每百萬英熱單位 2.073 美元，為 2020 年 9 月以來的最低收盤價。

數據提供商 Refinitiv 估計，未來兩周美國本土 48 個州將有 341 個 HDD(取暖指數)，過去每年的這個時候，正常情況下是 405 個 HDD。HDD 經由測量一天平均溫度低於華氏 65 度 (攝氏 18 度) 的度數，來估計家庭和企業的供暖需求。

芝加哥 Price Futures Group 資深分析師 Phil Flynn 表示，目前預期將在沒有任何供應問題的情況下度過冬天。從天氣的角度來看，目前的產量似乎超過需求。

除此之外，Flynn 指出，即使自由港 (德州工廠) 正在重新開放的道路上，但可能還需要 3 月份才能開始出口，而屆時冬天已經結束了。

美國銀行分析師在周一的報告中表示，溫和的天氣和強勁的生產增長，導致平衡發生逆轉，庫存最近高於季節性正常水準。

聯邦監管機構周二批准德州的自由港液化天然氣出口工廠部分重啟，這是美國第二大液化天然氣出口工廠，周二是連續第九天，從管道中吸收約 5 億立方英尺 / 日的天然氣。在全功率運行時，自由港液化天然氣設施可以將約 21 億立方英尺 / 日的天然氣，轉化為液化天然氣 (LNG) 用於出口。

根據 Refinitiv Eikon 數據，自 6 月火災停止運營以來，周五從美國自由港設施運往歐洲的第一批 LNG，將在德國新的 Wilhelmshaven 碼頭卸貨。