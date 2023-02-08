天然氣自2年低點連2漲 分析師警告：談觸底還太早

天然氣期貨周二 (7 日) 連續第二天上漲，隨著投資人押注未來幾周氣溫下降而攀升逾 5% ，但分析師警告，儘管上周天然氣觸及 2 年低點，切莫將此當作天然氣已觸底。

總部位於休士頓的能源市場交易諮詢公司 Gelber & Associates 的分析師表示，周二價格上漲，係因長期天氣預報模型表明，全美 2 月底或 3 月初恐還會出現另一波低於平均溫度的時期。

紐約商品交易所 Henry Hub 的近月 3 月天然氣期貨價格周二上漲 5.2%，收每百萬 Btu 2.584 美元。周一收高 4.7 美分或 1.8%，幾乎收回上周五觸及 2.343 美元時的全部跌幅，這是自 2020 年 12 月 29 日以來的最低點。

儘管過去兩天出現反彈，但 Gelber 分析師警告：「現在就假設 NYMEX 天然氣期貨價格已經觸底還太早了。」

他說：「還有一些催化劑可能會讓價格進一步下跌，例如，主要天氣預報模型如果顯示 2 月中下旬走勢變化出現倒退跡象，或者縮短低溫的持續時間，或者產量回升至每日 1000 億立方英呎以上，或者到 Freeport 的流量中斷，NYMEX 天然氣期貨都可能測試新低或跌至每百萬 Btu 2 美元的領域。」

天然氣期貨已自 12 月 7 美元以上的高位下跌約 60%。在此之前，天然氣期貨價格 8 月達 10 美元，創 14 年高點。

2022 年底 / 2023 年初的冬季氣溫異常溫暖，導致美國供暖需求低於正常水準，也令天然氣庫存高於初始預期。

根據能源資訊署 (EIA) 最近期天然氣庫存數據，截至 1 月 27 日當周，天然氣庫存在 2.583 兆立方英呎，較去年同期 2.361 兆立方英呎的水準上升 9.4%。EIA 將於周四 (9 日) 公布上周天然氣庫存數據。

與此同時，近幾個月平均產量接近 1000 億立方英呎的高點紀錄，大幅削弱天然氣基本面前景。