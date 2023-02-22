〈能源盤後〉不確定性令需求前景模糊 原油持續走跌

全球經濟前景未朗，投資者持續關注需求前景，原油期貨價格周二 (21 日) 收低。與此同時，天然氣期貨因美國供應充沛而價格大跌近 9%。

能源商品價格

3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 18 美分或 0.2%，收於每桶 76.16 美元。該期貨今日收盤到期。

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 19 美分或近 0.3%，收於每桶 76.36 美元。該期貨為交易最活躍的 WTI 原油期貨。

美國市場周一因總統日休市。

4 月交割 Brent 期貨價格下跌 1.02 美元或 1.2%，收每桶 83.05 美元，該期貨價格周一上漲 1.3%。

3 月交割的汽油期貨價格上漲 0.3%，收每加侖 2.4156 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.9%，收每加侖 2.7919 美元。

3 月交割的天然氣期貨價格大跌 8.9%，收每百萬 Btu 2.073 美元，連續第四個交易日下跌，並再創 2020 年 9 月以來近月天然氣期貨最低收盤價。

市場推動力

本月原油價格仍然走低，係因市場擔心聯準會 (Fed) 在內的主要央行積極收緊，恐導致今年稍晚經濟大幅放緩。

Sevens Report Research 分析師周二報告指出，美元和短期公債殖利率雙雙上升，引發市場擔憂 Fed 今年的政策決定恐過於激進，導致摧毀經濟。「從需求的角度來看，經濟衰退顯然不利於提煉油的消費，這就是上周美國石油價格下跌 4% 的原因。」

在供應方面，俄羅斯此前雖然宣布 3 月減產 50 萬桶 / 日，但分析師表示，由於俄羅斯原油出口依然強勁，石油價格一直難以上漲。

德國商銀分析師援引彭博社數據稱，上周俄羅斯原油出口激增 26% 至 360 萬桶 / 日，來自波羅的海和黑海以及遠東的所有俄羅斯出口港的出貨量達到多周高位。

「即使與上周相比明顯回升是因為前一周的低位，但 4 周均值也呈現上升趨勢，每天有 320 萬桶石油流向中國、印度、土耳其和其他未知地點，這是自該數據系列 2022 年初開始以來的最高數據。」他們寫道。

「因此，中國增加的石油需求很大程度上被俄羅斯提高的供應量所滿足，這或許可解釋油價為何迄今沒有從中國增加的石油需求上獲利。」他們說。

與此同時，美銀證券分析師周一研究報告寫道，天然氣期貨價格返回 2020 年第三季開始的水準，係因連日溫和的天氣導致亨利港價格跌破 2.30 美元。

9 個月前，在 Freeport LNG 因火災關閉運輸設施之前，天然氣交易價格超過每百萬 Btus 9 美元，當時美國庫存量較季節性 5 年均值少了 3000 億立方英呎，所以大眾均擔憂庫存量處於低到危險的水準。

但其後，天氣溫和且產量增長強勁，令供需結餘反轉，近期庫存上升至超過季節性常態 1800 億立方英呎，且歐洲也出現了這種動態。