工研院推全台首個機器人外送員 攜統一超3月起高軟試營運

工研院今 (22) 日宣布，在經濟部技術處補助下成功打造出全台第一個機器人外送員 Cubot ONE，並規劃攜手統一超 (2912-TW) 自今年 3 月 1 日起在高雄軟體園區內的 7-ELEVEN 軟科門市試營運 AMR 外送服務。

工研院去年在高雄大南方展中就首度亮相自主開發的 AMR 無人智慧物流技術，工研院說，機器人外送員 Cubot ONE 將規劃先在高軟園區展開為期一年的試營運，Cubot ONE 在技術上不但能在人潮中智慧避開障礙，還能遠端控制及進出狹窄電梯，服務上則與 foodomo APP 實際串聯。

工研院表示，這次試營運是經濟部繼無人船、無人機後，為高雄亞灣 5G AIOT 創新應用落地再添一筆，也期待此次計畫能為無人智慧物流進行完善試行，未來有機會進一步拓展至智慧商店、智慧旅館、智慧餐廳等服務。

工研院副院長張培仁表示，AMR 無人智慧物流技術整合 C-V2X 車聯網技術、3D 定位與導航技術、5G 連網整合技術及專利車體設計，而根據統計，近年全球服務型機器人需求正高速成長，其中物流機器人占整體銷售量約 34%，預估到 2027 年全球物流機器人的市場產值可達到 494 億美元。

統一超也指出，物流、外送需求在過去兩年快速成長，因應未來高齡少子帶來的人力短縮趨勢，將整合集團資源加入工研院 AMR 無人智慧物流技術計畫，成為全台首家應用相關技術提供外送服務的零售業者，藉由零售場域與外送平台雙資源的整合與嫁接，提供全新無人式的快商務服務。

工研院說，AMR 無人智慧物流技術預計自 3 月 1 日起至 12 月 31 日在高軟園區試營運，將做為無人外送示範據點，高軟園區國城大樓 A、B、C 棟的辦公人員，可透過手機使用 foodomo APP 訂購 7-ELEVEN 軟科門市商品，並選擇由 Cubot ONE 外送，約 10-15 分鐘內即可在指定地點領取訂購的商品，統一超則期待相關服務能在明年起正式營運。