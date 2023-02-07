台灣富士軟片攜工研院開發廢碳粉再生技術 瞄準全球市場

台灣富士軟片資訊今 (7) 日與工研院共同發表合作研發成果，運用事務機、影印機、印表機等回收廢碳粉製成環保水性塗料原料，台灣富士軟片資訊說，將與客戶、塗料廠合作，運用該技術，確立廢棄碳粉的再資源化流程，以台灣為例，預計每年可再生利用逾 65 噸廢棄碳粉成為塗料原料，未來目標也將放眼全球市場。

台灣富士軟片資訊表示，事務機及印表機廢棄碳粉匣內含碳粉、塑料、金屬等元件，未經拆解分類即無法妥善再利用，因此，台灣富士軟片資訊自 2006 年起即投入已使用的碳粉匣的回收拆解，使鐵、塑膠、紙類、碳粉等相關資源得以重新再利用，其中，廢棄碳粉主要回收用於製鐵的流程。

台灣富士軟片資訊近年更進一步與工研院合作，共同研發廢棄碳粉的新回收機制與應用，包含取代塗料原料的碳黑、調製為黑漿，後續更可由塗料廠商再將黑漿調製為各種顏色的水性塗料，目前相關技術已申請專利，且去年 5 月也進行場域驗證等，可望擴大廢棄碳粉的應用範圍、貢獻循環經濟。

台灣富士軟片資訊說，隨著場域驗證、商品驗證持續進行，預期接下來 4-6 個月內將進入市場驗證，力拚在今年推到市場，而未來也將放眼全球市場。

工研院材料與化工研究所所長李宗銘表示，台灣身為創新技術研發與應用場域的要角，工研院很榮幸能與富士軟片集團合作，開發出全球首創的碳粉環保塗料，此舉不但驗證台灣的研發實力，更透過結合事務機原廠、塗料品牌，以廢棄碳粉再生創造經濟價值、改寫產業合作模式。

FUJIFILM Business Innovation 自 1995 年確立公司的回收策略，實施客戶汰換機種的回收再利用，而這次研發成果所製成的水性塗料符合台灣 CNS4940 水性水泥漆 (乳膠漆) 規範，將可適用在室內裝潢、戶外建物與家具表面的塗層。