歐洲電信商謹慎看待O-RAN 紛紛宣布延後推出時程

德國電信近期指出 O-RAN 試點狀況仍不甚理想，Orange 等電信商也都紛紛延後推出時程，顯見目前棕地營運商 (Brownfield) 仍對 O-RAN 布局過於保守，進而放慢全球 O-RAN 市場成長，相關供應商恐受影響。

德國電信去年 MWC 時曾表示，將在德國大規模佈署 O-RAN 試點計畫，不過外媒指出，德國電信近期坦言已取消今年大規模試點的規畫，目前還處於供應商驗證階段，但可期待的是今年底部分多供應商名單將會出爐。

除了德國電信之外，法國電信商 Orange、義大利電信集團，西班牙電信 (Telefónica) 和沃達豐集團 (Vodafone) 都出現類似狀況，這些電信商紛紛表示，由於目前「現有的合約義務」以及「營運商正面臨不確定的經濟情勢」，將延後歐洲 O-RAN 推出時程。

德國電信目前仍堅持 O-RAN 的多供應商營運模式，即在網路架構下尋找不同設備供應商，包含 NEC 的 MIMO 天線設備、富士通的天線，以及 Mavenir 的基頻軟體，但多供應商正意味著高整合難度，相較之下，美國、英國 O-RAN 開發商 (EX: 沃達豐) 目前更傾向從單一供應商處購買大多數設備，這些設備相容 O-RAN 的規格。

德國電信也指出，O-RAN 解決方案仍高度依賴硬體的選擇，而目前 vRAN 硬體正高度依賴英特爾的晶片，業內人士指出，目前 vRAN 設備都使用英特爾晶片，多元化設備仍存在相容問題，意味著 O-RAN 最後仍需使用特定硬體。

另一方面，德國電信認為， vRAN 幫助營運商集中基頻的資源 (O-DUs)，但同時傳輸需要大量光纖，但要重新建立光纖基礎設施成本非常高，實務上要實現仍有難度。可見棕地營運商 (大型電信營運商) 仍謹慎觀察 O-RAN 的發展，市場仍靠綠地營運商 (Greenfield) 在推動。