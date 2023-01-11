加速推動台灣地熱再生能源 工研院攜SLB簽署合作備忘錄

國發會因應 2050 淨零排碳趨勢，日前公布台灣 12 項關鍵戰略，其中，地熱被視為是重點開發的前瞻能源之一，工研院今 (11) 日表示，在經濟部能源局支持下，日前已與全球油田服務龍頭施蘭卜吉公司 (SLB) 簽署合作備忘錄，將在台灣推廣電潛泵及相關服務，並引進適用在台灣地質特性的電潛泵 (ESP) 設備。

工研院綠能與環境研究所所長王漢英指出，地熱與太陽光電、風力發電等再生能源不同，儲存在地層的熱能，不但具有穩定供電的特性，更無須搭配儲能設備，相當適合作為基載電力使用。

不過由於台灣變質岩地熱系統溫度及壓力較低，造成地下熱液自湧能力不足，加上鈣離子濃度高，容易結垢沉積，王漢英說，若以電潛泵方式抽取熱能，可望克服上述關鍵問題。

王漢英進一步指出，工研院具有國內唯一獲得財團法人全國認證基金會 TAF 認證的地熱產能實驗室，可提供準確地層特性及流體參數評估數據，也已協助多家地熱開發業者完成地熱井產能評估，目前台灣東部規劃開發中的案場約有 42MW，相當於可供應 10 萬戶家庭全年供電。

工研院自 2021 年起即在台東金崙地熱區以搭配 SLB 公司地熱電潛泵，成功將原先不具自湧能力的地熱井，提升發電效益到 1MW 以上，此外，碳酸鈣結垢清除週期更由一週延長至九個月以上，大幅提升地熱發電效益，這次與 SLB 簽署合作備忘錄，可望深化雙方合作基礎，並推行至台灣其他案場開發。

SLB 公司北亞區生產集團總經理馮凱表示，地熱作為清潔能源之一，在實現碳排放凈零目標將發揮至關重要的作用，SLB 身為全球油田服務公司，長期深耕新能源領域開發相關服務，同時也看好台灣得天獨厚的地熱發電潛能。

另一方面，台灣中油昨 (10) 日也宣布與 GreenFire Energy 公司簽署地熱能開發合作備忘錄，未來雙方將在地熱能開發進行技術合作，提升地熱能開發的進程。