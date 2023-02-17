中國國產Model Y一周兩度漲價 特斯拉上海廠忙升級

知情人士透露，特斯拉 (TSLA-US) 上海廠正忙著產線升級，產能壓力愈來愈大，且特斯拉中國網站顯示，國產特斯拉 Model Y 雙電機全輪驅動漲價人民幣（下同）2,000 元，為國產 Model Y 一周內兩度漲價。

《財聯社》周五（17 日）報導，接近特斯拉業界人士說，「特斯拉上海工廠正在改造生產線」，隨著 Model 3 和 Model Y 在泰國迎來首批交車，上海「超級工廠」的產能壓力愈來愈大，「未來該工廠要擔負起特斯拉出口的更多重任，（上海工廠）產線再次升級不可避免」。

特斯拉以實際行動回應上述消息。特斯拉中國網站周五顯示，國產特斯拉 Model Y 雙電機全輪驅動漲價 2,000 元，其中，Model Y 長續航版漲至 31.19 萬元，Model Y 高性能版漲至 36.19 萬元。

特斯拉 1 月陸續在中國、日本、南韓、美國、加拿大等地大降價之後，2 月出現主旋律反轉。2 月 10 日，特斯拉中國官網顯示，Model Y 後驅版漲價 2,000 元至 26.19 萬元，預計交車周期延長為 2-5 周，其餘車型價格不變。

2 月 12 日，特斯拉美國官網顯示，Model Y 高性能版價格再度上調 500 美元至 5.849 萬美元，長續航版本價格無變化。事實上，特斯拉在本月初已將美國 Model Y 長續航版調漲 1,500 美元至 5.499 萬美元，高性能版調高 1,000 美元至 5.799 萬美元。

「此番 Model Y 再次調價，或許與特斯拉一直宣揚的『成本制定價格』無關。」業界人士表示，特斯拉在 1 月 6 日大幅降價，縮小 Model 3 和 Model Y 的價格差距，消費者在預算寬裕情況下，選擇 Model Y 的機率升高，「強勁的需求促使特斯拉選擇小幅漲價，以放緩一下節奏，更重要的是（漲價）可以保障盈利能力」。

特斯拉執行長馬斯克在上季財報法說會上表示，「1 月訂單情況比歷史上任何時候都強勁，目前訂單成長速度幾乎是生產速度的兩倍」；針對美版特斯拉漲價，馬斯克則表示，到目前為止，訂單量很高，但很難說這種增長速度是否會繼續保持。他說：「事實上，我們已經提高某些車型的價格，」以因應需求變化。

中國動力電池產業創新聯盟理事長董揚則指出，特斯拉採取完全不同的價格策略，不按常理出牌，對市場衝擊較大，但要理解其背後邏輯。

中國乘聯會數據顯示，今年 1 月，特斯拉中國的銷量為 66,051 輛，較前月成長 18%。其中，國內銷量為 26,843 輛，出口為 39,208 輛。