〈美股盤後〉道瓊暴跌近700點 標普跌破4000點大關

美債殖利率飆升、地緣政治緊張局勢，以及零售巨頭沃爾瑪、家居業巨頭家得寶財測不佳，導致市場恐慌情緒攀升，美股主指週二 (21 日) 全數盡墨，非必需消費品類股和科技股帶頭下殺。

道瓊指數暴跌近 700 點，創自去年 12 月 15 日來最差單日表現，標普重挫 2%，跌破 4000 點大關，同樣創去年 12 月 15 日以來最慘跌幅，那指血崩 2.5%，費半下殺逾 3.3%。

政經方面，美國總統拜登週一 (20 日) 突訪處於戰爭狀態的烏克蘭首都基輔，強調美方對烏克蘭民主、主權、領土完整的堅定承諾。俄羅斯總統普丁週二宣布暫停參加與美國 2010 年簽訂的《新削減戰略武器條約》，未來將恢復核試爆。

《華爾街日報》週二引述消息人士報導，中國領導人習近平計劃未來幾個月內訪問俄羅斯與普丁舉行峰會。

美國財政部副部長 Wally Adeyemo 週二透露，美國及其盟國計劃在未來幾天對俄羅斯實施更多制裁，並警告多國企業若違反美國的制裁與俄羅斯展開業務，它們將受到懲罰將付出巨大代價。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.74 億例，死亡數突破 686 萬例。

週二 (21 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊血海茫茫，非必需消費品、資訊科技和工業板塊領跌。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王全軍覆沒。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.67%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.71%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.09%；Meta (META-US) 跌 0.46%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.70%。

道瓊成分股僅沃爾瑪收紅。家得寶 (HD-US) 大跌 7.06%；3M (MMM-US) 下跌 3.31%；Nike (NKE-US) 下跌 3%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 2.97%；沃爾瑪 (Walmart) (WMT-US) 漲 0.61%。

費半成分股集體收黑。AMD (AMD-US) 下跌 2.20%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.43%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 3.60%；德儀 (TXN-US) 下跌 2.60%；英特爾 (INTC-US) 大跌 5.61%；高通 (QCOM-US) 下跌 3.15%；美光 (MU-US) 下跌 2.39%。

台股 ADR 同步下滑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.73；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.25%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.86%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.43%。

企業新聞

微軟 (MSFT-US) 挫低 2.09% 至每股 252.67 美元。Nvidia (NVDA-US) 收低 3.43% 至每股 206.55 美元。微軟與 Nvidia 達成協議，讓包括未來若成功收購動視暴雪 (Activision) 在內的所有電子遊戲，維持在 Nvidia 的遊戲平台至少 10 年，Nvidia 將不再擔心微軟併購其他遊戲商會可能會使其雲端遊戲平台上遊戲變少。

特斯拉 (TSLA-US) 大跌 5.25% 至每股 197.37 美元。加州上週六發生一輛特斯拉在州際公路撞上一輛消防車導致特斯拉司機死亡，美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 宣布徹查此事件，釐清是否出現自動駕駛 (Autopilot) 和全自駕 (FSD) 功能安全疑慮。

沃爾瑪和家得寶財測預告著零售業將迎來更艱難的一年，沃爾瑪 (Walmart) (WMT-US) 開低走高，收紅 0.61% 至每股 147.33 美元。家得寶 (Home Depot)(HD-US) 猛跌 7.06% 至每股 295.50 美元。

沃爾瑪週二盤前公布 2023 會計年度第四季財報，在折扣優惠的助攻下，當季營收成長近一成，經調整後每股純益表現出色，但今年美國經濟展望看法保守，全年財測低於華爾街預期。

家得寶週二盤前公布第四季財報，獲利優於預期，但營收未達目標。家得寶對 2023 財年前景展望溫和，預計銷售額和可比銷售額將大致持平。預計營業獲利率約為 14.5%，主要是受到為提高工資而進行的 10 億美元投資的影響，預計調整後每股純益將出現中個位數百分比的下降。

經濟數據

美國 2 月製造業 PMI 初值報 47.8，預期 47.1，前值 46.9

美國 2 月服務業 PMI 初值報 50.5，預期 47.2，前值 46.8

美國 2 月綜合 PMI 初值報 50.2，預期 47.5，前值 46.8

華爾街分析

LPL Financial 策略師 Jeffrey Buchbinder 和 Quincy Krosby 寫道：「包括消費者價格指數和零售銷售等一系列經濟指標顯示，通膨仍在小幅度升溫。而市場正在傾聽聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 與克利夫蘭聯準總裁梅斯特 (Loretta Mester) 近期支持 3 月份升息 2 碼的言論。」

B. Riley Wealth 首席市場策略師 Art Hogan 認為：「經濟數據優於預期，美債的殖利率有所上升，而股市終於追上債市這幾週來的表現。」

Michael Wilson 為首的摩根士丹利策略師團隊悲觀預測：「標普指數可能會在 2023 年上半年跌至 3000 點，較上週五收盤價下跌 26%。」

KKM Financial 執行長 Jeff Kilburg 指出：「儘管市場持續低迷，但投資者仍應保持樂觀。債市殖利率走升歸因於聯準會升息的滯後效應，而不是熊市的跡象。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主