美股重點新聞摘要2023年02月22日

今日操盤前瞻

日本 2 月路透短觀製造業 / 非製造業指數

紐西蘭央行公布利率決議

美股財報 (2/22 盤前)：愛奇藝 (IQ)、百度 (BIDU)

微軟 10 年協議換 Nvidia 重新支持 開放遊戲上 Nvidia 雲端

微軟 (MSFT-US) 周二 (21 日) 宣布與 Nvidia (NVDA-US) 達成 10 年合作協議，遊戲玩家將可透過 Nvidia 的 GeForce Now 雲端遊戲服務串流 Xbox PC 遊戲到個人電腦、macOS、Chromebook、智慧手機和其他設備。閱讀全文...

拜登政府不阻止 ITC 對 Apple Watch 實施進口禁令

醫療設備商 AliveCor 周二 (21 日) 表示，拜登政府決定不否決美國國際貿易委員會 (USITC) 對蘋果做出的侵權裁決，這意味著若 AliveCor 能夠成功推翻美國專利商標局 (USPTO) 此前做出的專利無效判決，Apple Watch 將面臨遭美國禁止進口的命運。閱讀全文...

AI 競賽升溫！亞馬遜 AWS 和新創合作 與 ChatGPT 競爭

亞馬遜的雲端事業 Amazon Web Services(AWS) 升高人工智慧 (AI) 市場戰況，和正在開發 ChatGPT 對手產品的新創公司 Hugging Face 擴大合作，成為最新一家加入生成式 AI 體系的科技巨擘。閱讀全文...

沃爾瑪上季業績超預期 但全年財測謹慎

沃爾瑪（Walmart）周二（21 日）美股盤前公布 2023 會計年度第四季財報，在折扣優惠的助攻下，當季營收成長近一成、經調整後每股獲利表現出色，均優於華爾街分析師預期。不過隨著利率上升、儲蓄率下降影響消費者支出，沃爾瑪對本會計年度財測持謹慎態度，低於市場預期。閱讀全文...

服務業回暖提振 美國 2 月綜合 PMI 創 8 個月新高

標普全球（S&P Global）周三（21 日）公布的採購經理人初步調查顯示，受服務業回暖推動，美國 2 月綜合採購經理人指數（PMI）製造業指數攀升至 3.4 個點至 50.2，創 8 個月來最高，位在榮枯線上方，表明私營部門當月產出基本持平。服務業公司的商業活動略有上升，而製造商報告產出下降速度放緩。閱讀全文...