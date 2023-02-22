拜登政府不阻止ITC對Apple Watch實施進口禁令

醫療設備商 AliveCor 周二 (21 日) 表示，拜登政府決定不否決美國國際貿易委員會 (USITC) 對蘋果做出的侵權裁決，這意味著若 AliveCor 能夠成功推翻美國專利商標局 (USPTO) 此前做出的專利無效判決，Apple Watch 將面臨遭美國禁止進口的命運。

AliveCor 此前指控蘋果侵害與其 KardiaBand 相關的三項專利，並透過將 KardiaBand 排除於自家作業系統的方式，把 AliveCor 逐出市場，對此，ITC 在去年 12 月做出裁定，認為應禁止進口這些侵權手錶。

AliveCor 發言人，美國貿易代表署 (USTR) 已告訴該公司，不會否決 ITC 的裁定。不過，由於雙方在 USPTO 的侵權訴訟還在進行中，禁令暫時還不會執行。

USPTO 去年 12 月初做出有利蘋果裁決，認為 AliveCor 提出三項遭受侵害的權利，是不可申請專利的，因此判定 AliveCor 的專利無效，若 AliveCor 能夠推翻 USPTO 的判決，便可以繼續執行該項禁令。

針對上述報導，蘋果和白宮未立即回應置評請求，USTR 和 ITC 未發表評論。

KardiaBand 是一款適用於 Apple Watch 的心電圖錶帶，可用來監測用戶的心率、檢測心律不整並操作心電圖。目前 Apple Watch 第 4、5、6、7 代以及去年最新推出的第 8 代，均支援心電圖 (ECG) 技術。

AliveCor 也曾在加州聯邦法院提告，指控蘋果非法壟斷美國的 Apple Watch 心率監控應用市場，並在德州聯邦法院對蘋果提出專利侵權相關訴訟，蘋果則以涉嫌侵害專利為由，在舊金山聯邦法院對 AliveCor 提出反訴。