台積電壓盤、金融股力撐 台股跌70點收15479點 周線終止連五紅

美國升息疑慮再起，台北股匯今 (17) 日齊挫，權王台積電跌近 2%，電子股普遍回落，但買盤力挺金融股，觀光、軍工概念股等中小型股也表現活蹦亂跳，加權指數終場仍不敵賣壓，下跌 70.8 點或 0.46%，收在 15479.7 點，成交值 2100.95 億元。台股周線終止連五紅，累計本周下跌 106.95 點。

櫃買指數終場上漲 0.48 點或 0.24%，收 202.6 點，成交值 664.42 億元。上市櫃成交值合計 2765.37 億元。

電子股今天普遍回檔，台積電一度跌逾 2%，最低下探 516 元，終場跌幅略收斂，收在 518 元；大立光持續走低，終場跌逾 2%，收 2165 元；日月光投控、台達電、研華、矽力 * - KY、欣興等產業指標股約下挫 1-2%；聯發科逆勢走強，終場上漲 1.7%，收在 723 元；鴻海、瑞昱、廣達、南亞科則以平盤作收。

金管會拍板，金控今年若想動用公積來配發現金股利，只要董事會審慎評估即可，金融股今天應聲走強，國泰金勁揚逾 2%，富邦金、玉山金、開發金均上漲超過 1%，永豐金、彰銀等都在盤上表現。

航運股普遍走軟，貨櫃三雄賣壓偏重，長榮下跌逾 1%，航空雙雄也走軟，長榮航挫逾 1%，裕民、慧洋 - KY、台驊投控均收黑，不過，台船、志信、宅配通等仍有撐。

台灣邊境解封，將開放港澳人士自由行來台旅遊，可望帶動觀光飯店業績回溫，今天買盤積極湧入飯店股，雲品、寒舍、老爺知股價亮燈漲停，六福、洛碁觸及漲停，晶華、夏都也表現強勢，此外，王品、豆府、亞洲藏壽司等餐飲股都表現不俗。

航太軍工概念股持續獲得資金點火，包括漢翔、駐龍、寶一、精剛、晟田、長亨、事欣科、豐達科、億杰等，均在盤上表現。