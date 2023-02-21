台灣虎航通過審議 預計下半年創新板掛牌上市

創新板再添新成員，證交所董事會今 (21) 日董事會審議並通過台灣虎航 (6757-TW) 初次申請創新板股票上市案，是第 4 家通過審查的創新板個股，預計今 (2023) 年下半年有望掛牌上市。

台灣虎航母公司為華航 (2610-TW)，目前華航持有台灣虎航股份比重約 78%，資本額 40 億元、市值 100 億元，主要經營國際航空業務與運輸服務。

台灣虎航曾在 2021 年申請上市，但因新冠肺炎疫情重挫全球旅遊業，連帶影響航空業獲利表現，導致台灣虎航自 2020 年疫情爆發以來已連續 3 年陷入虧損困境，也打亂虎航原本規劃的上市進度，直到去年底決議轉往創新板掛牌。

台灣虎航 2020 年稅前淨損 17.51 億元、每股虧損 6.45 元，2021 年稅前淨損擴大至 28.21 億元、每股淨損 7.19 元。另外，截至去 (2022) 年第 3 季，稅前淨損已達 30.83 億元、每股淨損 6.15 元。

台灣虎航目前主要航線包括日本、韓國、澳門、泰國等地，隨著國境開放、防疫措施鬆綁出國人潮激增，可望帶動航空業擺脫疫情陰霾，推升營收、獲利成長。

法人認為，隨著各國防疫政策陸續鬆綁，帶動旅遊業復甦回溫，預期台灣虎航在航線與海外觀光人潮加持下，有望在今年扭轉虧損命運，帶動獲利轉虧為盈。

台灣虎航今天以 41.8 元開出後，早盤股價一度衝上 44.75 元高點，隨後震盪拉回低點下探至 36 元，終場以 39.2 元作收，跌幅 2.22%。