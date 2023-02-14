雲豹能源今年營收增逾3成續創高 3月中旬轉創新板上市

再生能源服務商雲豹能源 (6869-TW) 今 (14) 日舉行上市前業績發表會，預計在 3 月中旬轉創新板上市，總經理趙書閔表示，今年在太陽光電、儲能與水處理三大業績成長下，營收可望持續成長、創新高，法人估，雲豹能源今年營收年增估逾 3 成，獲利年增幅會更好。

雲豹能源成立於 2016 年，早期專注太陽光電，近年逐步擴大再生能源版圖，串聯離岸風電、儲能工程、售電平台、水處理工程及生質能等項目，現為再生能源整合型平台服務商。

展望今年，趙書閔表示，太陽光電、儲能及水處理是今年營收三大成長動能，其中，台南北門 128MW 漁電共生案場剩餘的 20MW，預計今年全數併網，也規劃建置三座全台單一 100MW 的儲能案場、共 300MW，預計今、明年陸續完工，工程金額破百億元。

水處理業務方面，雲豹能源前年入主煒盛環科後，取得標案金額大增，再加上儲能與綠電等綠能環境工程規劃，如竹北水資中心第二期工程、北市污水下水道工程、桃機西側汙水處理工程等標案等，合計完工標案決標金額共 37 億元，預計今、明年陸續完工。

雲豹能源去年營收 63 億元，創歷史新高，法人推估，全年每股純益上看 4 元，今年則隨著營收規模擴大，營收年增逾 3 成，進一步挑戰百億元大關，獲利增幅更優於營收。