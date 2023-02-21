周期重啟前夕 面板產業即將迎來反轉？

隨著面板庫存去化，各大品牌逐漸恢復面板採購，面板業周期終於出現觸底信號，TCL 與京東方兩大巨擘的股價也已經漲了一波，且專家認為，大尺寸依然是面板需求的大趨勢。

《巴隆周刊》報導，從去年底到現在，TCL 股價從人民幣（下同）3.59 元逐漸爬升至 2 月 20 日收盤的 4.46 元，2 月 15 日股價更拉出一個 6.67% 的大漲幅。TCL 歷時一年多的頹勢，看起來走到了盡頭，今年來股價累計已大漲 19.89%。

另一家面板業大咖京東方，其股價也從去年年底最低的 3.22 元，漲到 2 月 20 日收盤的 4.19 元，2 月 15 日單日更勁漲 4.39%，今年來共計已飆漲 23.96%。

市場積極回應的背後，是這一輪面板周期見底的信號。新冠肺炎疫情提前透支面板產業的需求，導致去年 TCL 和京東方都曾經陷入增收不增利的困境。

CINNO 的數據顯示，全球面板廠稼動率在去年 9 月降至 60% 以下低點。隨著製造商控制產量，庫存逐漸消化，部分品牌已啟動庫存回補，帶動 10 月、11 月全球面板廠稼動率接連上升，並於 11 月達到 70%。

在面板廠連續三季控制產能後，面板價格在去年 10 月和 11 月小幅反彈。Witsview 的數據顯示，11 月 32/43/55/65 吋液晶面板價格比去年同期高 2/2/2/3 美元，12 月價格持平。

至此，面板周期終於迎來尾聲，隨著原有庫存量被消化，各大品牌逐漸恢復面板採購。Omdia 的數據顯示，三星影像顯示器事業部在暫停近一個季度的面板採購後，其管道庫存已從去年 6 月的 16 周降至去年 9 月的不到七周，面臨過度去化庫存風險。三星影像顯示器事業部已上調去年第 4 季 TV 面板採購計畫，從原計劃的 850 萬片增至 950-1,000 萬片。

作為高階大面板市占率全球第一的 TCL，也將從本輪周期結束中獲得更多利潤。

在這一輪需求上行的市場趨勢裡，行業需求開始逐漸占據主導。國信證券指出，伴隨著 LCD 擴產進入尾聲，行業將由供給端主導（產能變化）轉向需求端主導（終端需求大尺寸、高階化、多樣化）。

在大尺寸面板領域，TCL 高階產品處於行業龍頭地位。TCL 的 TV 面板市場市占率位居全球第二，其中 55 吋和 75 吋產品市占率全球第一，65 吋產品全球第二，8K 和 120HZ 高階電視面板市場穩居全球第一。

另一方面，TCL 的非 TV 類業務營收比率提升至 25%，在交互白板、數位標牌、拼接螢幕等商用市場成為重量級客戶的核心供應商，其中交互白板市占率全球第一。

大尺寸依然是面板需求的大趨勢。群智咨詢的數據顯示，2021 年 TV 面板平均尺寸增加 1.4 吋至 48.5 吋，消費者仍然青睞大螢幕。2022 年全球市場平均尺寸縮減 1.1 吋至 47.4 吋，近 10 年首次出現下降，主要原因是全球消費降級，小尺寸螢幕價格較低，因此較受歡迎。

Omdia 的數據顯示，去年 32 吋以下和 32 吋面板的出貨量分別增長 11% 和 13%，80 吋以上面板保持 15% 增長，其他大尺寸面板出貨量均出現不同程度下滑。

群智咨詢預測，今年 TV 面板平均尺寸將增加 1.6 吋至 49 吋。整體而言，大尺寸面板更受歡迎的趨勢沒有改變。而 TCL 在大尺寸高階面板的市占率優勢，能讓其在需求回升後，繳出更亮麗的成績單。