〈台股盤後〉個股崢嶸引領行情 上市櫃千檔收紅、近20檔漲停

228 連假前大盤陷入狹幅整理，但中小股和跌多股連袂走強，表現活絡，航運股強彈，IC 族群表現偏強，加權指數終場上漲 11.77 點，以 15563 點作收，成交值放大至 2212.71 億元，合計上市櫃仍有 1069 檔標的收紅，並有近 20 家漲停。

海運族群擺脫連日低迷，成為低檔反彈最強的族群之一，萬海、陽明漲幅半根停板上下，陽明漲逾 3%，正德、裕民、志信、中菲行和慧洋 - KY 在 2% 上下，惟日前人氣熱絡的航空股暫陷入整理。

驅動 IC 族群維持偏強態勢，矽創、瑞鼎均漲超過 6%，聯詠漲 4%。

工具機相關族群轉強，上銀漲半根停板，直得漲 4%，亞德客 - KY 也漲近 4%。

設計 IP 族群持續走強，創意續漲 4%，力旺漲近 3%，M31 漲 2%。

二線光學鏡頭廠盤中逐漸有買單進場，先進光漲停，保勝光學、聯一光、今國光漲 3% 上下。

個股仍有不少強勢表態，寶碩、維田、倍力、東哥遊艇、昇佳電子、華城、泰茂和雷虎均漲停，旭富近漲停，劍湖山漲 8%，華盈、宏齊、正道、威盛、今皓、耀登、鉅祥、精剛、誠研均漲超過半根停板。

法人表示，本周下半周聯準會官員將陸續發表談話，使 228 連假前仍難擺脫震盪整理，不過，股東會前的強制融券回補將在 3 月開始密集展開，在籌碼優勢下，區間整理之際仍可望持續見類股輪動。

元大投顧認為，隨著資金輪流點火，接下來可多留意再生能源相關的儲能、綠電題材，以及受惠中國解封回補庫存的原物料或車電和電動車概念股。