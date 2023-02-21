航運、光電撐場不敵金融股空頭壓力 台股失守15500點關卡

電子權值股疲軟、金融股拖累，讓台股今 (21) 日呈現量縮價跌格局，開盤小跌 15.59 點以 15535.64 點開出，但不敵金融、觀光遭空頭狙擊壓力，早盤指數失守 15500 點關卡。主要類股中，晶圓雙雄在平盤附近整理，金融、觀光成空頭狙擊目標，電機、航運、光電則相對抗跌。

權王台積電 (2330-TW) 開盤以 515 元開出後，早盤股價持續在平盤附近整理，聯電 (2303-TW) 股價同樣疲軟，早盤持續在 50.5 元平盤附近整理，相較於晶圓雙雄股價熄火，半導體族群，全訊早盤大漲逾 8%，敦泰、矽創、愛普、凌通、天鈺、瑞鼎早盤也有 2% 以上漲幅。

金融股今天跌幅較大，玉山金 (2884-TW) 決議每股股利擬配發 0.6 元，創 13 年來新低，股利大幅縮水引發失望性賣壓出籠，今早以 24.9 元開出後股價低點下壓至 24.6 元，跌幅一度近 5%；國泰金 (2882-TW) 下挫逾 1%，台新金 (2887-TW)、兆豐金 (2886-TW)、中信金 (2891-TW)、富邦金 (2881-TW) 股價也在平盤下整理。

觀光股今天也成資金提款對象，王品盤中大跌近 6%，寒舍、雄獅、夏都盤中跌幅也超過 3% 以上，美食 - KY、鳳凰、雲品也各有 1% 的跌幅。

航運股中星宇航空股價持續上衝，今天開盤以 44.95 元開出後，早盤高點攻上 50 元整數關卡，航空雙雄華航、長榮航股價則偏弱整理，持續在平盤附近震盪整理。散裝航運則相對有撐，台船、志信、慧洋 - KY、四維航股價同步走揚。

電機族群中，華城、寶一一度強漲逾 5%，上銀、中興電、元翎、正道、直得等在買單敲進下，推升盤股價分別有 2%~4% 以上的漲幅。

光電族群中，弘凱強漲逾 6%，指標個股大立光 (3008-TW) 大漲逾 2%，其他包括宏齊、凌巨、玉晶光、力特、鼎元等也在買單敲進下推升股價走揚，漲幅均逾 2%。