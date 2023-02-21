〈台股盤前〉美股休市一日 大盤估維持區間震盪格局

由於美股周一為華盛頓誕辰紀念日 (Presidents Day)，休市一日，對台股影響不大，法人認為，由於美國聯準會近期升息態度偏鷹派，市場資金也保守看待，預估短期將維持區間震盪格局，靜待量能放大指引方向。

市場消息方面，市調機構集邦 (TrendForce) 公布 2 月下旬面板報價統計，除顯示器面板小跌外，其餘各尺寸面板均與上月底持平，符合預期，不過分析師胡家榕指出，2 月中國電視品牌提前啟動 618 備貨，帶動電視面板起漲，尤其非主流品牌將首當其衝，估 3 月電視面板將全面漲價，並力拚在旺季來臨前回到現金成本。

另外，經濟部統計處昨 (20) 日公布 1 月外銷訂單統計結果，受整體終端需求疲弱、農曆長假影響，單月接單金額下滑至 475.1 億美元，月減 8.9%、年減 19.3%，雖然呈現連五黑，但優於預期，且主要接單貨品中，資訊通信產品接單創下歷年同月新高。

光學元件股王大立光 (3008-TW) 最新股利案出爐，董事會昨 (20) 日決議分派去年下半年盈餘，每股配發現金股利 46 元，加計去年上半年配發的每股 39.5 元計算，合計全年每股現金股利合計達 85.5 元，爲歷史次高，僅次於 2020 年的現金股利 91.5 元。