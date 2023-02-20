泰山獨董陳敏薰首度公開露面 說明要求召開股東臨時會原由

泰山 (1218-TW) 公司派與龍邦 (2514-TW) 的經營權之爭未落幕，提出召開股東臨時會並進行全面改選的獨董陳敏薰、杜英達今 (20) 日都強調，希望讓公司回歸正常，達到獨董唯一的職責，不辜負股東，同時，泰山公司派提假處分阻止股東臨時會召開，杜英達則認為，假處分不會過關，有信心在 3 月 16 日能召開。

對泰山的處分全家 (5903-TW) 股票，陳敏薰指出，自已是同意處分全家股票的，但經過三個轉折，認為不能完完全全相信公司，需要更客觀、更全面的來看公司，自已真的是很「切心」。

陳敏薰指出，很多人把我歸類為公司派，但是就擔任獨董這個職務，對自已最基本的期許，別忘了獨董的初衷。陳敏薰說，處分全家股票時，自已是同意的，同意的理由包括對現今的經營團隊完全的信任，信任其判斷，有條件的授權根據內控來處分；同時，她自已並不是法律專門出身的，當時有專業律師在場。



陳敏薰說，自己心境轉折三次，包括去年 12 月 2 號董事會通過決議處分全家股票，12 月 5 日由媒體報導才知道早上 9 點，在 60 多秒的時間把 80 多億的股票賣了，自已心裡打了個問號。她說，個人曾經當面問現任董事長，股票是賣給誰？董事長回答以「不知道」。

同時，陳敏薰說，她收到主管機關函文，才知道處分全家股權經過是董事長口頭指示下單，確定自已被欺瞞了。因此認為不能完完全全相信公司，需要更客觀、更全面的方式來檢視公司。