〈台面板拚突圍〉台廠卡位MicroLED市場 通吃美、韓品牌訂單

MicroLED 正逐步受到市場青睞，品牌大廠蘋果 (AAPL-US)、三星近期相繼傳出最快將在明後兩年推出 MicroLED 穿戴裝置，台廠也已開始在其中嶄露頭角，友達 (2409-TW)、錼創 (6854-TW)、富采 (3714-TW) 近期皆釋出新消息，台廠供應鏈藉技術優勢可望通吃美、韓兩大品牌訂單。

友達近日法說會指出，MicorLED 目前已在準備量產，預計下半年可望正式量產，不過還是要看客戶終端上市時間，但強調友達可望是領先量產的廠商，而除規劃穿戴消費性產品量產外，在大尺寸電視上也會與大客戶持續推進。

值得注意的是，三星也在去年針對 MicroLED 智慧手錶建立研發團隊，Gsmarena 引述消息人士指出，三星預定今年將開發完成，可望在明年推出產品，這引發市場猜想友達切入三星 MicroLED 手錶的可能性。

儘管友達並未提及客戶，但友達與三星過往都有密切合作，錼創也指出，公司是友達 MicorLED 晶片供應商，就供應鏈關係來看，穿戴裝置應與韓系品牌有合作。

錼創與三星合作關係緊密，三星是錼創最大股東，持股達 2 成，而錼創也是三星 MicroLED 電視產品線的關鍵供應商，三星預期將推出更多大尺寸機型，錼創認為，除了穿戴應用的合作機會外，今年電視訂單將開始放量並貢獻營收。

另一方面，台廠也可望搶進蘋果供應鏈，研調 DSCC 指出，Apple Watch 初期 MicroLED 晶片供應商為歐司朗，而富采旗下晶電將進入供應鏈。

富采雖不回應單一客戶，但認為目前公司在 MicroLED 處於領先地位，將有機會成為其中一份子，後續佈局也會先由小尺寸 AR/VR、穿戴裝置，再進攻電視 / 戶外螢幕，最後朝車用面板、HUD 發展。

富采預期，明年 MicroLED 市場將會日漸成熟，現在也與錼創合作建置 6 吋廠房，預計明後年啟動量產，未來錼創將專注於巨量移轉，富采則專注於高資本化的晶粒生產，再交由下游面板廠製造、出貨。

憑藉著技術優勢，富采、錼創、友達可望優先搶進品牌大廠供應鏈，隨著未來富采 6 吋新廠啟動量產後，將再進一步建立生產優勢，取得品牌大廠青睞、強化台廠在 MicroLED 市場的地位。