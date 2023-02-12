〈台面板拚突圍〉友達MicroLED跨大步 今年拚量產穿戴式產品應用

面板大廠友達 (2409-TW) 近年積極布局 Mini/MicroLED 顯示應用，今年在 CES 展上也推出自身 AmLED、ALED 等相關技術應用，在 MicroLED 應用推展上，董事長彭双浪說，很多應用都已開始進入場域，並透露友達 MicroLED 今年會在穿戴式產品上做量產、進入商品化，強調這已在年度計畫之內。

彭双浪說，每一項技術的 Mass Transfer(巨量移轉) 都必須要結合上下游，包含從 LED、背板設計到系統設計相關等，而友達在這一塊已有自己的一套生態鏈，也就是說從 LED 的 chip(晶片)、背板設計等相關技術都是自己掌握。

彭双浪進一步指出，雖然友達的這一套系統不見得跟別人的相同，但認為是目前最成熟的一套，尤其友達其中一家轉投資公司，正是目前唯一可以做到 MicroLED 量產的公司，而該公司據悉應是指錼創 (6854-TW)，友達透過旗下康利投資、隆利投資持有近 1 成持股，為其主要股東之一。

展望今年，彭双浪預告，友達 MicroLED 今年已計畫會在穿戴式產品上做量產、進入商品化，此外，也看好電視、車用領域將是後續 MicroLED 可導入應用的市場，至於智慧型手機則尚未看到可適用的契機，而他也特別提及智慧攝影棚、去年 12 月在高雄亞灣智慧渡輪導入的 Micro LED 透明顯示器，強調很多應用都已開始進入場域。

回顧 2021 年 Touch Taiwan 智慧顯示展時，友達當年就攜手錼創共同展出 1.39 吋像素密度 338PPI 的正圓形 Micro LED 顯示器，可搭配中控台作為電子旋鈕，而其在像素密度、超廣視角、可高亮度顯示等特性，也可望符合行動穿戴裝置使用情境。

值得注意的是，近期包含蘋果 (APPL-US)、三星電子等國際品牌大廠都傳出規劃將 MicroLED 應用到自家智慧手錶等穿戴式裝置上，友達此時透露今年 MicroLED 可望在穿戴式產品上量產、進入商品化，也讓外界增添不少想像空間。

友達總經理柯富仁則補充，MicorLED 目前已經在準備量產，預計下半年可望正式量產，不過還是要看客戶終端上市時間，但強調友達可望是領先量產的廠商，而除規劃穿戴消費性產品量產外，在大尺寸電視上也會與大客戶持續推進。

柯富仁也透露，相關量產線目前會以台灣龍潭廠區做為量產的積極規劃，至於價格上也會與客戶討論合意的價格，不過若對比現行穿戴裝置採用的 LCD，MicroLED 價格應有數倍空間。