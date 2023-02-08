全福生技新董座由林羣出任 強化三大面向

全福生技 (6885-TW) 今 (8) 日召開股東臨時會並完成董事改選，由林羣出任新董事長，原董事長簡海珊則為副董事長。林羣表示，公司將強化三大面向，包括增加經營團隊成員、今年中再啟動增資及推進乾眼症新藥 BRM421 臨床試驗。

全福研發的 BRM421 三期臨床試驗，已經通過美國 FDA 核准，預計本季開始啟動收案，將在 22 個收案點收 730-770 名中重度乾眼症受試者。簡海珊表示，受試者觀察期約 14 天，預計年底完成收案、公布臨床結果。

除了此臨床試驗外，根據主管機關標準，還需要執行一項新藥的長效臨床試驗，整體觀察期需要 2 年，簡海珊說，目前同步開始規劃長效臨床試驗，最快 2025 年完成試驗並提出藥證申請。

林羣指出，接任全福董事長後，首要任務是強化經營團隊、調整職務，以及再新增新成員加入，除了持續開發乾眼症新藥外，未來還會引進其他產品，將產品線逐步完整。

另外，考量完成乾眼症新藥兩項三期臨床試驗，初估總金額達 4000 萬美元 (約新台幣 12 億元)，上一輪募資 6 億元僅能支付半數臨床費用，預計今年中會規畫大規模的募資。

全福新任董事包括林羣、簡海珊、生技教母曾惠瑾、以賽亞資本有限公司、中加顧問股份有限公司，以及林羣新創立的安富基金，也由現任國泰金控投資長程淑芬代表一席董事。獨立董事則有生物產業發展協會榮譽理事長李鍾熙、會計師郭宗銘、律師程守真。

全福前四大法人股東分別為，安富大健康一號有限合夥持股 12.87%、益鼎集團持股 3.84%、晟德大藥廠持股 3.71%、中加集團則持有 3.61%。