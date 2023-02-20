〈陸港盤後〉今年中國LPR利率仍有調降空間 A股三大指數大漲

中國 A 股市場三大指數周一（20 日）收盤同步大漲，漲幅均超過 1%，儘管貸款市場報價利率（LPR）連續第六個月保持不變，但經濟學家認為今年 LPR 利率仍有調降空間。

滬指周一收盤勁漲 2.06% 報 3,290.34 點，深成指驟漲 2.03% 報 11,954.13 點，創業板指漲 1.28% 報 2,480.79 點；兩市成交額合計人民幣 9,498 億元，「北向資金」淨買入 60.03 億元。

保險、券商、銀行類股集體發力，工程機械、家居、家電、建材等族群均走高，煤炭、鋼鐵、有色、汽車、釀酒等類股均有所表現。

香港恒生指數周一收盤漲 0.81%，恒生科技指數漲 1.27%。

中國人民銀行周一授權全國銀行間同業拆借中心公布，1 年期 LPR 為 3.65%，5 年期以上 LPR 為 4.3%，LPR 報價已連續第六個月按兵不動。

民生銀行張麗云表示，2 月 LPR 報價保持不變，原因包括以下幾點：首先，2 月中期借貸便利（MLF）平價續作，降息預期落空，促使 LPR 報價基礎未發生變化；第二，銀行負債成本依然較高，LPR 下調空間受限；第三，近期銀行淨息差進一步縮小，LPR 調整動力不足。

展望未來，東方金城說，上半年 5 年期以上 LPR 報價可望下調 0.1 至 0.15 個百分點，這將壓低新發放居民房貸利率，進而帶動房市在年中前後出現趨勢性回升趨勢。

中信證券首席經濟學家明明則表示，去年 5 年期 LPR 累計調降 35 個基點，今年已經面臨較大 LPR 重新定價壓力，考慮到政策刺激信貸需求、鼓勵銀行向實體讓利，今年 LPR 報價仍有調降空間。

此外，高盛集團策略師預測，中國政府鬆綁防疫措施，為企業帶來意外獲利，中國股市 1 月底以來的頹勢終會逆轉。

劉勁津等高盛策略師周一在報告中指出，MSCI 中國指數到年底會漲到 85 點，大約較目前水準高 24%。