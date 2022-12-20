〈陸港盤後〉中國12月LPR利率按兵不動 A股三大指數大跌

中國 A 股三大指數周二（20 日）收盤齊跌，滬指大跌 1.07%，原因是中國 12 月貸款市場報價利率（LPR）按兵不動，為連續第四個月維持不變。

滬指周二收盤跌 1.07% 報 3,073.77 點，深成指驟跌 1.58% 報 10,949.12 點，創業板指重摔 1.53% 報 2,310.8 點，兩市成交額為人民幣 6,398 億元，「北向資金」淨買入 11.56 億元。

汽車、電力、石油等類股拉升，房地產、釀酒、旅遊、食品飲料、農業、醫藥、金融等族群走低。

香港恒生指數收盤大跌 1.33，恒生科技指數重挫 3.12%。

全國銀行間同業拆借中心周二公布新版 LPR 報價：1 年期報 3.65%，5 年期以上報 4.30%，均與上次相同，並符合經濟學家原估。

多名經濟學家表示，LPR 仍有下降空間，且下降窗口可能是明年第 1 季。近期，政府不斷加碼各項「穩經濟」政策，且中央經濟工作會議釋出更強「穩增長、擴內需、提信心」信號，LPR 具下降動力。

ING 銀行大中華首席經濟學家彭藹嬈說：「中國可能會到等明年 1 月再下調 LPR，在疫情蔓延的情況下，即便本月中國調降 LPR 利率，也不會對房市產生什麼作用。在部分工人生病的情況下，不用著急調低利率。」她認為明年 1 月中國可能把 5 年期 LPR 下調 15 基點，1 年期則維持不變。

中國人民銀行的數據顯示，上季平均房貸利率已下探至 2009 年來最低紀錄。儘管如此，市場信心低落、就業市場前景黯淡以及防疫措施，仍抑制買家需求。

央行發布的另一項數據顯示，11 月居民存款新增 2.25 兆元，較去年同期多 1.52 兆元，顯示銀行體系存款定期化現象依然嚴重。