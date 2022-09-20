〈陸港盤後〉中國央行仍有下調LPR利率空間 A股三大指數齊揚

中國 A 股三大指數周二（19 日）收盤齊揚，滬指漲 0.22%，雖然中國央行決定貸款市場報價利率（LPR）按兵不動，但經濟學家認為，由於房市低迷與疫情持續給經濟帶來壓力，未來數月央行仍有下調 LPR 利率空間。

證券時報報導，滬指漲 0.22% 報 3,122.41 點，深成指漲 0.69% 報 11,283.92 點，創業板指漲 0.7% 報 2,366.9 點；兩市成交額合計人民幣 6,510 億元，「北向資金」淨賣出 5.23 億元。

汽車、煤炭、釀酒、石油、電力、化工等類股均走高，保險、銀行、券商等族群同步下跌。

香港恒生指數收盤漲 1.16%，恒生科技指數勁揚 1.99%。

中國人民銀行（央行）周二授權全國銀行間同業拆借中心公佈，1 年期 LPR 維持在 3.65% 不變，5 年期 LPR 也維持在 4.3% 的水準。

今年以來，與房貸利率掛鉤的 5 年期 LPR，累計調降 35 個基點，而 1 年期 LPR 共計降 15 個基點。

澳盛銀行（ANZ）資深策略師邢兆鵬表示，LPR 不變符合預期，央行在 8 月調低利率後，通常會先評估成效。他說，由於經濟成長仍低於潛在增長率，因此未來央行可能進一步下調 LPR 利率，特別是 5 年期利率。

國家統計局上周五公佈的數據顯示，中國經濟 8 月出現復甦跡象，工業生產、零售銷售等數據均優於預期，顯示北京推出的刺激措施奏效，但房市低迷和新冠肺炎疫情，仍影響中國經濟展望。

彭博經濟學家朱懌則認為，中國人民銀行有充分理由維持利率不變，若央行連續調降利率，可能被市場視為央行釋出更激進信號，央行會避免這種情況。